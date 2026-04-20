  4. Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
20 апреля 2026, 21:22 | Обновлено 20 апреля 2026, 21:30
ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:1) в выездном матче 24-го тура УПЛ.

«Это очень досадный результат для нас. В целом игра была равной, скорее тактической – фактически до первой ошибки. К сожалению, именно мы ее и допустили.

После пропущенного мяча мне не понравилась реакция команды: начали действовать хаотично, потеряли концентрацию. В этот период у «Шахтера» было еще несколько шансов увеличить счет.

Если же говорить об игре до гола – мы выглядели довольно хорошо: были организованными, сосредоточенными, уверенно работали с мячом. Не припомню, чтобы соперник создавал опасность у наших ворот до этого момента. Но это футбол.

Поздравляю «Шахтер» с победой. Для нас это был шанс включиться в борьбу за чемпионство, однако мы его упустили. Впрочем, не опускаем руки – продолжим борьбу, хотя уже, пожалуй, за бронзовые награды», – сказал Ротань.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Шахтер - Полесье Руслан Ротань
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Комментарии 2
Що навіть не плакав що їх засудили і два пеналі не дали. Яку відмазку Буткевичу буде ліпити?
Зато теперь без напряга можно выигрывать все оставшиеся игры.
