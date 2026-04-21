Александр ПИХАЛЕНОК: «Когда был мяч у них, они его почему-то не выбивали»
Хавбек киевлян оценил скандальный момент матча с травмой соперника
Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок поделился впечатлениями после победы над «Буковиной» (3:0) в полуфинале Кубка Украины.
– В первые 20 минут «Буковина» довольно хорошо навязывала борьбу. Первый гол «Динамо» – ключевой эпизод?
– Конечно, когда забиваешь первым, сопернику пришлось немного открываться. Мне кажется, они сели немного ниже, поэтому было сложно взламывать. Забили гол. Я не знаю, что они там кричали – нужно выбить мяч или не нужно. Когда был у них мяч, они его почему-то не выбивали, а мы почему-то должны были выбивать. Они должны были его выбить. Выиграли игру, идем в финал, очень довольны.
– Насколько «Динамо» делает большую ставку на Кубок?
– Большую ставку. Задача – выиграть Кубок Украины, но в чемпионате тоже нужно выходить и каждый матч играть на победу, а в конце посмотрим на турнирную таблицу. Конечно, хочется закончить чем выше, тем лучше.
– Нечасто в Украине увидишь столько болельщиков. Как играть при такой атмосфере?
– Если честно, при такой атмосфере хорошо играть. В Тернополе всегда классная поддержка. Даже при том, что многие болели против нас.
Перед первым голом матча без сознания упал Андрей Бусько, футболист «Буковины», но команды продолжили играть.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Будко – о том, как не мог играть за АЗ
Нападающий забил Буковине на 24-й минуте