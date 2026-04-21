Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Когда был мяч у них, они его почему-то не выбивали»
Кубок Украины
21 апреля 2026, 21:27 |
Александр ПИХАЛЕНОК: «Когда был мяч у них, они его почему-то не выбивали»

Хавбек киевлян оценил скандальный момент матча с травмой соперника

Взбирна. Александр Пихаленок

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок поделился впечатлениями после победы над «Буковиной» (3:0) в полуфинале Кубка Украины.

– В первые 20 минут «Буковина» довольно хорошо навязывала борьбу. Первый гол «Динамо» – ключевой эпизод?

– Конечно, когда забиваешь первым, сопернику пришлось немного открываться. Мне кажется, они сели немного ниже, поэтому было сложно взламывать. Забили гол. Я не знаю, что они там кричали – нужно выбить мяч или не нужно. Когда был у них мяч, они его почему-то не выбивали, а мы почему-то должны были выбивать. Они должны были его выбить. Выиграли игру, идем в финал, очень довольны.

– Насколько «Динамо» делает большую ставку на Кубок?

– Большую ставку. Задача – выиграть Кубок Украины, но в чемпионате тоже нужно выходить и каждый матч играть на победу, а в конце посмотрим на турнирную таблицу. Конечно, хочется закончить чем выше, тем лучше.

– Нечасто в Украине увидишь столько болельщиков. Как играть при такой атмосфере?

– Если честно, при такой атмосфере хорошо играть. В Тернополе всегда классная поддержка. Даже при том, что многие болели против нас.

Перед первым голом матча без сознания упал Андрей Бусько, футболист «Буковины», но команды продолжили играть.

