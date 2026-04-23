Известный украинский клуб тонет в проблемах – долги, бан и нехватка игроков
Полтавская «Ворскла» потерпела очередное поражение в Первой лиге и рискует понизиться в классе
Полтавская «Ворскла» продолжает бороться с проблемами, охватившими команду – из-за трансферного бана и финансовых трудностей главному тренеру едва удалось собрать игроков на матч Первой лиги.
О ситуации в коллективе, который побеждал в Кубке Украины и завоевывал бронзовые награды элитного дивизиона, рассказал журналист Дмитрий Венков в своих социальных сетях:
«Падения «Ворсклы», несмотря на изменения в руководстве, продолжаются, и команда уже очутилась в опасной зоне. На последний матч с ФК «Прикарпатье» (0:1) команда сумела собрать всего троих полевых игроков (всего пять футболистов) на скамейку запасных, при этом трем из них по 16 лет.
Более того, насколько мне известно, у Семенюты и Войцеховского еще и были травмы. Такую сложную кадровую ситуацию внутри команды объясняют, в частности, отсутствием нормальной зимней подготовки, ведь игрокам приходилось бегать на дорожках по льду, что ныне и приводит к мышечным травмам.
Новоиспеченный спортивный директор Владимир Чеснаков в интервью не скрывал, что в клубе имеют место долги. По моей информации, по состоянию на день поединка с ФК «Прикарпатье» задержки по зарплате составляли три месяца.
Накануне «Ворскла» еще и получила шестой трансферный бан. В клубе мониторят ситуацию, однако, опять же, финансовые ресурсы для решения этой проблемы еще нужно найти», – подытожил журналист.
Турнирная таблица Первой лиги чемпионата Украины:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|24
|21
|3
|0
|55 - 18
|26.04.26 15:00 Буковина - Нива Тернополь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег03.04.26 Чернигов 0:1 Буковина29.03.26 Буковина 3:1 Прикарпатье
|66
|2
|Черноморец
|24
|16
|6
|2
|35 - 13
|26.04.26 12:00 Виктория - Черноморец18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец03.04.26 Металлург Зп 0:1 Черноморец28.03.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Черноморец
|54
|3
|Левый берег
|24
|14
|5
|5
|38 - 19
|24.04.26 16:00 Левый берег - Подолье18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег03.04.26 Левый берег 3:1 Феникс-Мариуполь29.03.26 Чернигов 4:0 Левый берег
|47
|4
|Агробизнес
|24
|13
|4
|7
|32 - 22
|26.04.26 13:30 Агробизнес - Ингулец19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес04.04.26 Агробизнес 2:0 Ворскла28.03.26 Подолье 0:1 Агробизнес
|43
|5
|Ингулец
|24
|10
|8
|6
|33 - 24
|26.04.26 13:30 Агробизнес - Ингулец19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец04.04.26 Ингулец 0:2 ЮКСА29.03.26 Ворскла 2:0 Ингулец
|38
|6
|Прикарпатье
|24
|8
|8
|8
|28 - 26
|25.04.26 12:00 Прикарпатье - ЮКСА18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье03.04.26 Прикарпатье 0:0 Металлист29.03.26 Буковина 3:1 Прикарпатье
|32
|7
|ЮКСА
|24
|8
|6
|10
|24 - 27
|25.04.26 12:00 Прикарпатье - ЮКСА19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес04.04.26 Ингулец 0:2 ЮКСА28.03.26 ЮКСА 1:3 Металлург Зп
|30
|8
|Виктория
|24
|8
|5
|11
|28 - 32
|26.04.26 12:00 Виктория - Черноморец19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла07.04.26 Подолье 1:2 Виктория03.04.26 Виктория 1:0 Нива Тернополь28.03.26 Металлист 2:1 Виктория
|29
|9
|Нива Тернополь
|24
|6
|9
|9
|19 - 25
|26.04.26 15:00 Буковина - Нива Тернополь18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье03.04.26 Виктория 1:0 Нива Тернополь29.03.26 Нива Тернополь 0:0 Пробой
|27
|10
|Металлист
|23
|7
|5
|11
|22 - 29
|25.04.26 15:00 Металлист - Феникс-Мариуполь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов03.04.26 Прикарпатье 0:0 Металлист28.03.26 Металлист 2:1 Виктория
|26
|11
|Чернигов
|23
|7
|5
|11
|23 - 27
|26.04.26 15:00 Чернигов - Ворскла18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов03.04.26 Чернигов 0:1 Буковина29.03.26 Чернигов 4:0 Левый берег
|26
|12
|Пробой
|24
|7
|5
|12
|23 - 30
|25.04.26 13:30 Пробой - Металлург Зп18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой03.04.26 Пробой 3:0 Подолье29.03.26 Нива Тернополь 0:0 Пробой
|26
|13
|Феникс-Мариуполь
|24
|6
|6
|12
|21 - 31
|25.04.26 15:00 Металлист - Феникс-Мариуполь19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп03.04.26 Левый берег 3:1 Феникс-Мариуполь28.03.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Черноморец
|24
|14
|Ворскла
|24
|6
|6
|12
|18 - 25
|26.04.26 15:00 Чернигов - Ворскла18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой04.04.26 Агробизнес 2:0 Ворскла29.03.26 Ворскла 2:0 Ингулец
|24
|15
|Подолье
|24
|4
|7
|13
|18 - 36
|24.04.26 16:00 Левый берег - Подолье18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Подолье 1:2 Виктория03.04.26 Пробой 3:0 Подолье28.03.26 Подолье 0:1 Агробизнес
|19
|16
|Металлург Зп
|24
|3
|6
|15
|14 - 47
|25.04.26 13:30 Пробой - Металлург Зп19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп03.04.26 Металлург Зп 0:1 Черноморец28.03.26 ЮКСА 1:3 Металлург Зп
|15
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Киевляне узнали соперника в финале Кубка Украины
В финале 20 мая во Львове сыграют Динамо Киев и Чернигов