  4. Известный украинский клуб тонет в проблемах – долги, бан и нехватка игроков
23 апреля 2026, 12:33
Полтавская «Ворскла» потерпела очередное поражение в Первой лиге и рискует понизиться в классе

Полтавская «Ворскла» продолжает бороться с проблемами, охватившими команду – из-за трансферного бана и финансовых трудностей главному тренеру едва удалось собрать игроков на матч Первой лиги.

О ситуации в коллективе, который побеждал в Кубке Украины и завоевывал бронзовые награды элитного дивизиона, рассказал журналист Дмитрий Венков в своих социальных сетях:

«Падения «Ворсклы», несмотря на изменения в руководстве, продолжаются, и команда уже очутилась в опасной зоне. На последний матч с ФК «Прикарпатье» (0:1) команда сумела собрать всего троих полевых игроков (всего пять футболистов) на скамейку запасных, при этом трем из них по 16 лет.

Более того, насколько мне известно, у Семенюты и Войцеховского еще и были травмы. Такую сложную кадровую ситуацию внутри команды объясняют, в частности, отсутствием нормальной зимней подготовки, ведь игрокам приходилось бегать на дорожках по льду, что ныне и приводит к мышечным травмам.

Новоиспеченный спортивный директор Владимир Чеснаков в интервью не скрывал, что в клубе имеют место долги. По моей информации, по состоянию на день поединка с ФК «Прикарпатье» задержки по зарплате составляли три месяца.

Накануне «Ворскла» еще и получила шестой трансферный бан. В клубе мониторят ситуацию, однако, опять же, финансовые ресурсы для решения этой проблемы еще нужно найти», – подытожил журналист.

Турнирная таблица Первой лиги чемпионата Украины:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 24 21 3 0 55 - 18 26.04.26 15:00 Буковина - Нива Тернополь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег03.04.26 Чернигов 0:1 Буковина29.03.26 Буковина 3:1 Прикарпатье 66
2 Черноморец 24 16 6 2 35 - 13 26.04.26 12:00 Виктория - Черноморец18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец03.04.26 Металлург Зп 0:1 Черноморец28.03.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Черноморец 54
3 Левый берег 24 14 5 5 38 - 19 24.04.26 16:00 Левый берег - Подолье18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег03.04.26 Левый берег 3:1 Феникс-Мариуполь29.03.26 Чернигов 4:0 Левый берег 47
4 Агробизнес 24 13 4 7 32 - 22 26.04.26 13:30 Агробизнес - Ингулец19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес04.04.26 Агробизнес 2:0 Ворскла28.03.26 Подолье 0:1 Агробизнес 43
5 Ингулец 24 10 8 6 33 - 24 26.04.26 13:30 Агробизнес - Ингулец19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец04.04.26 Ингулец 0:2 ЮКСА29.03.26 Ворскла 2:0 Ингулец 38
6 Прикарпатье 24 8 8 8 28 - 26 25.04.26 12:00 Прикарпатье - ЮКСА18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье03.04.26 Прикарпатье 0:0 Металлист29.03.26 Буковина 3:1 Прикарпатье 32
7 ЮКСА 24 8 6 10 24 - 27 25.04.26 12:00 Прикарпатье - ЮКСА19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес04.04.26 Ингулец 0:2 ЮКСА28.03.26 ЮКСА 1:3 Металлург Зп 30
8 Виктория 24 8 5 11 28 - 32 26.04.26 12:00 Виктория - Черноморец19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла07.04.26 Подолье 1:2 Виктория03.04.26 Виктория 1:0 Нива Тернополь28.03.26 Металлист 2:1 Виктория 29
9 Нива Тернополь 24 6 9 9 19 - 25 26.04.26 15:00 Буковина - Нива Тернополь18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье03.04.26 Виктория 1:0 Нива Тернополь29.03.26 Нива Тернополь 0:0 Пробой 27
10 Металлист 23 7 5 11 22 - 29 25.04.26 15:00 Металлист - Феникс-Мариуполь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов03.04.26 Прикарпатье 0:0 Металлист28.03.26 Металлист 2:1 Виктория 26
11 Чернигов 23 7 5 11 23 - 27 26.04.26 15:00 Чернигов - Ворскла18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов03.04.26 Чернигов 0:1 Буковина29.03.26 Чернигов 4:0 Левый берег 26
12 Пробой 24 7 5 12 23 - 30 25.04.26 13:30 Пробой - Металлург Зп18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой03.04.26 Пробой 3:0 Подолье29.03.26 Нива Тернополь 0:0 Пробой 26
13 Феникс-Мариуполь 24 6 6 12 21 - 31 25.04.26 15:00 Металлист - Феникс-Мариуполь19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп03.04.26 Левый берег 3:1 Феникс-Мариуполь28.03.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Черноморец 24
14 Ворскла 24 6 6 12 18 - 25 26.04.26 15:00 Чернигов - Ворскла18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой04.04.26 Агробизнес 2:0 Ворскла29.03.26 Ворскла 2:0 Ингулец 24
15 Подолье 24 4 7 13 18 - 36 24.04.26 16:00 Левый берег - Подолье18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Подолье 1:2 Виктория03.04.26 Пробой 3:0 Подолье28.03.26 Подолье 0:1 Агробизнес 19
16 Металлург Зп 24 3 6 15 14 - 47 25.04.26 13:30 Пробой - Металлург Зп19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп03.04.26 Металлург Зп 0:1 Черноморец28.03.26 ЮКСА 1:3 Металлург Зп 15
Николай Тытюк Источник: Telegram
Очередной труп?
