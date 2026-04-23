Известный украинский клуб тонет в проблемах – долги, бан и нехватка игроков

Полтавская «Ворскла» продолжает бороться с проблемами, охватившими команду – из-за трансферного бана и финансовых трудностей главному тренеру едва удалось собрать игроков на матч Первой лиги.

О ситуации в коллективе, который побеждал в Кубке Украины и завоевывал бронзовые награды элитного дивизиона, рассказал журналист Дмитрий Венков в своих социальных сетях:

«Падения «Ворсклы», несмотря на изменения в руководстве, продолжаются, и команда уже очутилась в опасной зоне. На последний матч с ФК «Прикарпатье» (0:1) команда сумела собрать всего троих полевых игроков (всего пять футболистов) на скамейку запасных, при этом трем из них по 16 лет.

Более того, насколько мне известно, у Семенюты и Войцеховского еще и были травмы. Такую сложную кадровую ситуацию внутри команды объясняют, в частности, отсутствием нормальной зимней подготовки, ведь игрокам приходилось бегать на дорожках по льду, что ныне и приводит к мышечным травмам.

Новоиспеченный спортивный директор Владимир Чеснаков в интервью не скрывал, что в клубе имеют место долги. По моей информации, по состоянию на день поединка с ФК «Прикарпатье» задержки по зарплате составляли три месяца.

Накануне «Ворскла» еще и получила шестой трансферный бан. В клубе мониторят ситуацию, однако, опять же, финансовые ресурсы для решения этой проблемы еще нужно найти», – подытожил журналист.

