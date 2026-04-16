Украина. Первая лига
16 апреля 2026, 18:51 | Обновлено 16 апреля 2026, 19:50
1687
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб получил шесть трансферных банов

ФИФА запретила полтавской «Ворскле» регистрировать новых футболистов из-за финансовых задолженностей

16 апреля 2026, 18:51 | Обновлено 16 апреля 2026, 19:50
1687
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб получил шесть трансферных банов
ФК Ворскла Полтава

Полтавская «Ворскла» получила очередной трансферный бан от ФИФА, который стал для украинского клуба уже шестым – информация о наказании от Международной федерации футбола появилась в официальном списке клубов, которым запрещено регистрировать новых игроков.

Из-за финансовых задолженностей перед бывшими футболистами и членами тренерского штаба, которые ранее защищали цвета полтавской команды, представитель Первой лиги не сможет усилиться в течении трех трансферных окон.

Решение о наказании вступило в силу в среду, 15 апреля. В пассиве полтавского клуба уже шесть трансферных запретов от Международной федерации футбола.

Летом 2025 года «Ворскле» удалось снять ограничения, однако затем последовало четыре бана в течение осени (22 и 29 октября, а также 6 и 13 ноября). Уже 19 февраля 2026 года были применены очередные санкции, а 15 апреля в базе появился и шестой запрет от ФИФА.

После 23 сыгранных туров в Первой лиге «Ворскла» набрала 24 балла и занимает 13-е место в турнирной таблице. В ближайшем официальном поединке, который состоится 18 апреля, подопечные Куценко сыграют против запорожского «Прикарпатья».

ФОТО. Все трансферные баны Ворсклы от Международной федерац ии футбола

Николай Тытюк Источник: ФИФА
