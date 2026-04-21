Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Я говорю игроку Буковины – выбей мяч. Дважды сказал»

Форвард Динамо Матвей Пономаренко оценил победу 3:0 в полуфинале Кубка Украины против Буковины. Игрок оформил дубль.

«Настроение отличное. Не ожидал, что будет такая атмосфера. Приятно, когда люди ходят на футбол, пусть даже болееют не за твою команду. Отличные эмоции, была атмосфера».

«Мой гол, когда их игрок лежал? Я подошел к игроку Буковины и сказал – выбей мяч. Он не выбил. Дважды сказал. Что мне делать тогда? Возможно, вина рефери. Возможно, вина игроков Буковины. А свои голы забил, рабочие моменты».

«Буковина не удивила, хорошая команда. Год они не проигрывали, если не ошибаюсь. Есть потенциал для УПЛ них, но мы были сильнее».

«Нам было важно выйти в финал и бороться за еврокубки. Есть и чемпионат, но мы сделаем все для победы в Кубке Украины», – сказал Пономаренко.

Во втором полуфинале сыграют Металлист 1925 и Чернигов.