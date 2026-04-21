Фиаско ФИФА. Стартовый матч ЧМ-2026 может пройти на незаполненном стадионе

Продажи билетов на дорогостоящий матч открытия чемпионата мира по футболу в Лос-Анджелесе отстают от продаж билетов на другие матчи. Болельщики купили 40 934 билета на матч 12 июня между США и Парагваем, по сравнению с, например, 50 661 билетом на поединок Иран – Новая Зеландия тремя днями позже на том же стадионе.

ФИФА впервые выставила билеты на продажу в октябре и оценила этот матч 12 июня как третий по стоимости на всем чемпионате мира, уступая только финалу и одному полуфиналу. Однако билеты категорий 1 и 2 – по цене 2730 и 1940 долларов – оставались доступными на протяжении последующих этапов продаж, что ясно указывает на то, что болельщиков отпугивала высокая цена. Но ФИФА сохранила цены на три основные категории билетов на матч США – Парагвай на уровне 2730, 1940 и 1120 долларов.

ФИФА указывает вместимость стадиона в 69 650 мест на чемпионат мира 2026 года.