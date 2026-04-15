ЧМ-2026 – для богатых. Поезд на стадион подорожает в 8 раз

Организаторы чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, хотят сколотить состояние на любой мелочи. Например, цены на билеты на финальный матч будут доходить до 10 000 долларов, а билет на поезд из Нью-Йорка до арены «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси будет стоить больше 100 долларов. На сегодняшний день его можно приобрести за 12,9 долларов.

Окончательная цена еще не утверждена. Однако компания NJ Transit уже объявила, что транспортные услуги для восьми игр, которые пройдут на стадионе «Метлайф», обойдутся организации примерно в 48 миллионов долларов. Расстояние от Нью-Йорка до стадиона – 14 км, время в пути – 16 минут.

На стадионе «Метлайф» состоится финал чемпионата мира по футболу 19 июля 2026 года. Начнется турнир 11 июня.