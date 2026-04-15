Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЧМ-2026 – для богатых. Поезд на стадион подорожает в 8 раз
Чемпионат мира
15 апреля 2026, 18:09 | Обновлено 15 апреля 2026, 18:17
ЧМ-2026 – для богатых. Поезд на стадион подорожает в 8 раз

100 долларов только за поездку на стадион финала чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Организаторы чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, хотят сколотить состояние на любой мелочи. Например, цены на билеты на финальный матч будут доходить до 10 000 долларов, а билет на поезд из Нью-Йорка до арены «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси будет стоить больше 100 долларов. На сегодняшний день его можно приобрести за 12,9 долларов.

Окончательная цена еще не утверждена. Однако компания NJ Transit уже объявила, что транспортные услуги для восьми игр, которые пройдут на стадионе «Метлайф», обойдутся организации примерно в 48 миллионов долларов. Расстояние от Нью-Йорка до стадиона – 14 км, время в пути – 16 минут.

На стадионе «Метлайф» состоится финал чемпионата мира по футболу 19 июля 2026 года. Начнется турнир 11 июня.

По теме:
ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: The Athletic
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Я так розумію, що трибуни на матчах цього ЧС, будуть напівпусті...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем