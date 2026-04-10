ФИФА вводит жесткие ограничения на брендинг стадионов к ЧМ-2026
Корпоративные названия и реклама исчезнут на время турнира
ФИФА введет строгие правила брендинга на стадионах во время Чемпионата мира 2026 года, из-за чего многие арены временно лишатся корпоративных названий и рекламных логотипов. В частности, Hard Rock Stadium не будет использовать свое название и станет Miami Stadium, а другие объекты также получат географические названия.
Эти меры направлены на защиту эксклюзивных прав официальных партнеров ФИФА. Любая реклама сторонних компаний, включая игорные бренды, будет запрещена на стадионах, табло и других элементах инфраструктуры.
Несмотря на высокий интерес к турниру и рост ставок на спорт, букмекерские компании не смогут использовать площадки чемпионата для продвижения своих брендов.
ФИФА запускает рынок прогнозов перед ЧМ-2026
