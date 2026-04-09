ФИФА запускает рынок прогнозов перед ЧМ-2026
ADI Predictstreet получила статус официального партнера
ФИФА объявила о многолетнем партнерстве с ADI Predictstreet, которая стала первым официальным партнером в категории рынков прогнозов для Чемпионата мира по футболу 2026 года.
Платформа предложит болельщикам интерактивный формат участия – пользователи смогут прогнозировать результаты матчей, статистику турнира и ключевые события, используя официальные данные ФИФА. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с участием 48 команд и станет крупнейшим в истории.
ADI Predictstreet также станет партнером бесплатного турнира прогнозов, позволяя фанатам соревноваться между собой и глубже взаимодействовать с соревнованием.
При этом деятельность платформы будет контролироваться в рамках стандартов ФИФА, включая системы мониторинга подозрительной активности для обеспечения честности и прозрачности.
