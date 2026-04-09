Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФИФА запускает рынок прогнозов перед ЧМ-2026
Другие новости
09 апреля 2026, 11:05
ФИФА запускает рынок прогнозов перед ЧМ-2026

ADI Predictstreet получила статус официального партнера

ФИФА объявила о многолетнем партнерстве с ADI Predictstreet, которая стала первым официальным партнером в категории рынков прогнозов для Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Платформа предложит болельщикам интерактивный формат участия – пользователи смогут прогнозировать результаты матчей, статистику турнира и ключевые события, используя официальные данные ФИФА. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с участием 48 команд и станет крупнейшим в истории.

ADI Predictstreet также станет партнером бесплатного турнира прогнозов, позволяя фанатам соревноваться между собой и глубже взаимодействовать с соревнованием.

При этом деятельность платформы будет контролироваться в рамках стандартов ФИФА, включая системы мониторинга подозрительной активности для обеспечения честности и прозрачности.

Легендарный бразильский вратарь стал амбассадором провайдера азартных игр

По теме:
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Ванат выбыл на длительный срок
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Шоу ПСЖ, фиаско Барселоны, пресс-конференция Турана, успех Калининой
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем