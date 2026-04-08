Легендарный бразильский вратарь стал амбассадором провайдера азартных игр

Жулио Сезар начнет сотрудничество с BGaming на выставке BiS SiGMA South America 2026 в Сан-Паулу. Официальная церемония подписания пройдет на стенде компании, после чего состоится фотосессия для посетителей.

Партнерство включает выпуск новой игры Penalty Duel, в которой Сезар станет главным героем.

Бывший вратарь сборной Бразилии известен выступлениями за Интер, с которым он выиграл Лигу чемпионов и ряд титулов Серии А.

Саммит проходит в Сан-Паулу до 9 апреля и включает деловую программу и мероприятия для участников.

Количество подозрительных ставок выросло в первом квартале 2026