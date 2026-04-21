ФОТО. Легенда Ман Сити продает особняк за £3,5 млн: что внутри?
Венсан Компани решил попрощаться с Манчестером...
Легенда «Манчестер Сити» Венсан Компани продает свой семейный дом в Чешире за £3,45 млн и, похоже, окончательно связывает будущее с «Баварией», с которой уже продлил контракт до 2029 года.
После этого фанаты «Сити» сомневаются, что он в ближайшее время вернется в клуб как тренер.
Шестиспальный особняк Springwood расположен в престижном районе Хейл-Барнс. В доме есть крытый бассейн, тренажерный зал, игровая и медиакомната, шесть ванных, дизайнерская кухня и камины ручной работы.
Недвижимость площадью около 7 600 кв. футов построена в 2009 году и сочетает классический стиль с современным дизайном. На участке – сад, зона отдыха, мини-футбольное поле и баскетбольная площадка.
Ранее цену уже снижали, так как элитная недвижимость в регионе продается с трудом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
