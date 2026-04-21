21 апреля 2026, 16:53 | Обновлено 21 апреля 2026, 16:54
ФОТО. Легенда Ман Сити продает особняк за £3,5 млн: что внутри?

Венсан Компани решил попрощаться с Манчестером...

21 апреля 2026, 16:53 | Обновлено 21 апреля 2026, 16:54
1086
0
ФОТО. Легенда Ман Сити продает особняк за £3,5 млн: что внутри?
The Sun. Дом Венсана Компани

Легенда «Манчестер Сити» Венсан Компани продает свой семейный дом в Чешире за £3,45 млн и, похоже, окончательно связывает будущее с «Баварией», с которой уже продлил контракт до 2029 года.

После этого фанаты «Сити» сомневаются, что он в ближайшее время вернется в клуб как тренер.

Шестиспальный особняк Springwood расположен в престижном районе Хейл-Барнс. В доме есть крытый бассейн, тренажерный зал, игровая и медиакомната, шесть ванных, дизайнерская кухня и камины ручной работы.

Недвижимость площадью около 7 600 кв. футов построена в 2009 году и сочетает классический стиль с современным дизайном. На участке – сад, зона отдыха, мини-футбольное поле и баскетбольная площадка.

Ранее цену уже снижали, так как элитная недвижимость в регионе продается с трудом.

