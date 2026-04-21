  4. СБУ накрыла ферму PlayStation/FIFA 21: схема била по энергетике Украины
21 апреля 2026, 16:27 |
СБУ накрыла ферму PlayStation/FIFA 21: схема била по энергетике Украины

Тысячи PlayStation генерировали игровую валюту, которую продавали за реальные деньги

Служба безопасности Украины

В Украине всплыл необычный скандал, связанный с нелегальным заработком в мире гейминга.

Еще в 2021 году СБУ провела рейд на объекте, который считали незаконной криптофермой. Однако вместо оборудования для майнинга они обнаружили тысячи консолей PlayStation, расставленных на стеллажах и работающих в режиме автогры.

Выяснилось, что устройства использовались для фарма монет режима Ultimate Team в FIFA 21. Консоли работали круглосуточно, генерируя игровую валюту, которую затем продавали на черном рынке за реальные деньги.

По данным источников, такая схема приносила значительную прибыль – до нескольких миллионов долларов в год. При этом работа фермы создавала серьезную нагрузку на электросети и даже вызывала перебои с электричеством в городе.

Стоимость самих консолей оценивалась примерно в $1,5 млн.

Этот случай стал одним из самых ярких примеров того, как видеоигры могут использоваться не только для развлечения, но и для теневого бизнеса.

Максим Лапченко Источник: The Touchline
так який закон вони порушили?
