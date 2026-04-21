СБУ накрыла ферму PlayStation/FIFA 21: схема била по энергетике Украины
Тысячи PlayStation генерировали игровую валюту, которую продавали за реальные деньги
В Украине всплыл необычный скандал, связанный с нелегальным заработком в мире гейминга.
Еще в 2021 году СБУ провела рейд на объекте, который считали незаконной криптофермой. Однако вместо оборудования для майнинга они обнаружили тысячи консолей PlayStation, расставленных на стеллажах и работающих в режиме автогры.
Выяснилось, что устройства использовались для фарма монет режима Ultimate Team в FIFA 21. Консоли работали круглосуточно, генерируя игровую валюту, которую затем продавали на черном рынке за реальные деньги.
По данным источников, такая схема приносила значительную прибыль – до нескольких миллионов долларов в год. При этом работа фермы создавала серьезную нагрузку на электросети и даже вызывала перебои с электричеством в городе.
Стоимость самих консолей оценивалась примерно в $1,5 млн.
Этот случай стал одним из самых ярких примеров того, как видеоигры могут использоваться не только для развлечения, но и для теневого бизнеса.
🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: In 2021, Ukranian police raided what they thought to be an illegal crypto mining farm.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 20, 2026
Instead, they found thousands of PlayStation consoles stacked on racks running FIFA 21 on autopilot.
They were farming Ultimate Team coins 24 hours a day to sell on… pic.twitter.com/AscZGTwBoD
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
