АЛЬКАРАС: «Я молод, надеюсь, что моя лучшая версия еще впереди»

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас признан Спортсменом года по версии Laureus World Sports Awards.

Карлос дал развернутое интервью изданию La Gazzetta dello Sport.

– Все хотят увидеть еще один поединок на Foro Italico и в Париже, как в прошлом году. Как обстоят дела с вашей травмой?

– В ожидании. В терпении. Дни тянутся, и мы стараемся сделать все возможное. В ближайшие дни нам предстоят новые обследования и по их результатам мы поймем, как развивается ситуация и какие шаги нужно предпринять. Я стараюсь быть позитивным и мотивированным, но дни действительно тянутся.

– У вас очень много поклонников в Италии и даже в матчах с нашим первым номером (Янником Синнером) вас встречают бурными аплодисментами. Можно сказать, что вы стали частью семьи. Как вы можете это объяснить?

– Честно говоря, я не знаю. Но я думаю, что хорошие отношения, которые у нас с Янником, помогают в этом. Я всегда говорил, что в конце концов, мы боремся за одно и то же – за самые важные турниры, за первое место. Мы боремся почти за одни и те же рекорды. Но отношения, которые у нас складываются вне корта, очень хорошие, и с его командой тоже. Думаю, люди это ценят: итальянцы – меня, а испанцы – Янника. Думаю, важно то, что мы горим тем, что делает каждый из нас, несмотря на соперничество и титулы. Нужно восхищаться каждым спортсменом за его усилия и за то, что он делает. И я считаю, что в Италии, что в Испании мы смотрим друг на друга именно так, с восхищением.

– Это соперничество помогает расти обоим, вы часто это повторяете. Думаете ли вы, что без Синнера сегодня вы были бы тем же игроком?

– Хороший вопрос. Не знаю, возможно. Но то, что я могу гарантировать – это то, что Синнер сделал меня гораздо лучшим игроком. Тот факт, что он рядом, то, что он является моей целью на каждой тренировке, стремление отточить те мелкие детали, которые мне нужно улучшить, особенно когда я знаю, что мне предстоит с ним встретиться – это то, что больше всего помогает мне расти. Так что да, я уже говорил, что я очень благодарен за то, что он в Туре. Он подталкивает меня выкладываться на все сто день за днем.

– Ведущим церемонии был Новак Джокович, у которого 24 титула Grand Slam. Вы поставили себе цель превзойти его или просто идете своим путем?

– Я молод, надеюсь, что моя лучшая версия еще впереди, но 24 титула Grand Slam, выигранные Джоковичем – это еще далеко. В конце концов, я надеюсь, что карьера, которая у меня впереди, будет очень длинной. Мы сделаем все возможное, чтобы так и было. И посмотрим, как далеко я дойду. Не знаю, остановлюсь ли я на 10, на 15, на 24, на 20... Я не собираюсь ставить себе ограничения. Я стараюсь следовать по своему пути, и который, как мне кажется, очень хорош, а в будущем посмотрим. Посмотрим, как далеко нам удастся дойти.

– Несмотря на улыбку и хорошие манеры, вы очень конкурентоспособны. Вы такой же и вне поля?

– Конечно! Абсолютно. Спросите у моей команды. Каждый раз, когда я играю с ними, с братьями, с друзьями, в любом соревновании я просто не хочу, не могу проиграть.

– Вы очень привязаны к семье, к давним друзьям, но, будучи спортсменом высокого уровня, вам неизбежно приходится появляться на красных дорожках и важных мероприятиях. Вам это нравится или это вам в тягость?

– В конце концов, человек учится жить в любой ситуации. Мне, прежде всего, нравится быть дома, в своей стране, с самыми близкими друзьями. И мне также нравится участвовать в таких мероприятиях, в окружении легенд, в окружении людей, которые прошли большой путь. Я считаю, что это прекрасно. Иногда я снова становлюсь ребенком, когда мне доводится встречаться или ужинать вместе с великими личностями, с легендами спорта. Я рассказываю об этом друзьям, иногда мне это кажется нереальным. Но я считаю, что этот контраст прекрасен.

– Вы большой футбольный фанат, болеете за Реал Мадрид и за свою Мурсию. Но в этом году еще и Чемпионат мира, и там не будет сборной Италии, будете ли вы следить за Чемпионатом?

– Прежде всего, мне жаль, что Италии нет, это, безусловно, боль для ваших болельщиков. Что касается меня, то я, конечно, буду болеть за Испанию. А потом постараюсь посмотреть и другие матчи. Мне очень нравится футбол. Чемпионат мира – это нечто уникальное, нечто, вызывающее у людей огромный энтузиазм. Я считаю, что Испания продемонстрировала огромные возможности своих великолепных игроков. Мы можем претендовать на отличные результаты. Я не хочу оказывать давление на сборную, но, честно говоря, я твердо верю в нашу команду и искренне надеюсь, что мы дойдем до финала Чемпионата мира.

– Среди награжденных есть и гольфист Рори Макилрой, выигравший два титула на Мастерсе и являющийся вашим поклонником. Гольф пользуется огромной популярностью среди теннисистов, вы знаете, что Янник усердно тренируется, чтобы бросить вам вызов на траве?

– Конечно, я видел его несколько раз. Когда я встречаю его в раздевалке или с его командой, мы много говорим о гольфе, о полях, где я играл, о том, где нам стоит сыграть. Правда в том, что мы хорошо проводим время. Мы всегда обещаем друг другу попробовать, поехать вместе между турнирами. Сейчас, конечно, я не очень много тренируюсь, но вот картинг – это да: берегись, Янник, я расту, и мы будем соревноваться даже на трассе. Нет, только не на лыжной.

– Есть ли у Карлоса Алькараса сторона, которую мы еще не видели?

– Думаю, да. В том числе потому, что я надеюсь, что моя лучшая версия еще не вышла. Я слишком молод, чтобы говорить, что достиг своего максимального потенциала. Думаю, у меня еще есть время, у меня еще много времени, чтобы продолжать учиться, совершенствоваться во всех сферах: теннисной, физической и ментальной. Поэтому я надеюсь, что через несколько лет появится лучшая версия Карлоса Алькараса.

– Что делает вас счастливым в вашей жизни спортсмена?

– Жизнь спортсмена, как и все, имеет свои положительные и отрицательные стороны. Но положительная сторона – это возможность, которая у меня есть во всем – достучаться до людей, познакомиться с ними, в том числе со многими из моих кумиров. Увидеть мир. И я считаю, что это замечательно. Это то, что останется со мной навсегда, даже когда я закончу карьеру.