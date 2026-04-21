Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ДЖОКОВИЧ: «У меня травма, надеюсь, я буду готов к Ролан Гаррос»
ATP
21 апреля 2026, 14:55
Новак после премии Laureus дал комментарий журналистам о планах на будущее

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович не уверен, что будет принимать участие на Мастерсе в Риме из-за травмы, но надеется восстановится к Ролан Гаррос.

Новак в интервью Eurosport.es признался, что испытывает проблемы со здоровьем.

«У меня травма, надеюсь, я буду готов хотя бы к Ролан Гаррос. Работаю над тем, чтобы, возможно, сыграть в Риме, но сейчас не могу ничего прогнозировать. Все зависит от того, как будет идти восстановление. По крайней мере, к Ролан Гаррос, я думаю, что буду готов».

Сербский теннисист уже пропустил три грунтовых турнира – Мастерс в Монте-Карло, пятисотник в Барселоне и тысячник в Мадриде.

Новак Джокович Ролан Гаррос 2026
Алина Грушко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем