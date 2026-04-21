ДЖОКОВИЧ: «У меня травма, надеюсь, я буду готов к Ролан Гаррос»

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович не уверен, что будет принимать участие на Мастерсе в Риме из-за травмы, но надеется восстановится к Ролан Гаррос.

Новак в интервью Eurosport.es признался, что испытывает проблемы со здоровьем.

«У меня травма, надеюсь, я буду готов хотя бы к Ролан Гаррос. Работаю над тем, чтобы, возможно, сыграть в Риме, но сейчас не могу ничего прогнозировать. Все зависит от того, как будет идти восстановление. По крайней мере, к Ролан Гаррос, я думаю, что буду готов».

Сербский теннисист уже пропустил три грунтовых турнира – Мастерс в Монте-Карло, пятисотник в Барселоне и тысячник в Мадриде.