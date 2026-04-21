ДЖОКОВИЧ: «У меня травма, надеюсь, я буду готов к Ролан Гаррос»
Новак после премии Laureus дал комментарий журналистам о планах на будущее
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович не уверен, что будет принимать участие на Мастерсе в Риме из-за травмы, но надеется восстановится к Ролан Гаррос.
Новак в интервью Eurosport.es признался, что испытывает проблемы со здоровьем.
«У меня травма, надеюсь, я буду готов хотя бы к Ролан Гаррос. Работаю над тем, чтобы, возможно, сыграть в Риме, но сейчас не могу ничего прогнозировать. Все зависит от того, как будет идти восстановление. По крайней мере, к Ролан Гаррос, я думаю, что буду готов».
Сербский теннисист уже пропустил три грунтовых турнира – Мастерс в Монте-Карло, пятисотник в Барселоне и тысячник в Мадриде.
🫡 Djokovic habla, en perfecto español como siempre, en Eurosport sobre si estará o no en Roland-Garros:— Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 20, 2026
📌 "Espero estar listo al menos para Roland-Garros" pic.twitter.com/pVJP0B2JM9
