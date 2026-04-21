СРНА после матча с Полесьем: «Судья сегодня отработал очень хорошо»
Дарио отметил, что судейским бригадам тоже нужна поддержка
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна отметил судейство в матче 24-го тура УПЛ с «Полесьем» – 1:0.
«Тяжелая игра, не только эта – последние пять были тяжелыми. Сегодня нужно похвалить судейство. Судьи тоже люди, которые испытывают эмоции, иногда ошибаются. В последнее время на судей было большое давление.
Судья сегодня отработал очень хорошо. Я уверен, что у нас хорошие судьи. С ними нужно работать, их нужно учить и не ставить под давление. Если они ошибаются – должны нести штраф. А просто наказывать ни за что – это неправильно.
Поэтому поддержка судейским бригадам. Пусть судят так, как нужно – честно и справедливо».
Главным арбитром матча был Виктор Копиевский, которому в роли лайнсменов помогали Семен Шлончак и Виктор Нижчик. Обязанности четвертого рефери выполнял Александр Каленов, а за систему VAR отвечали – Владимир Новохатний (главный) и Дмитрий Запороженко (ассистент).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
