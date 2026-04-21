  СРНА после матча с Полесьем: «Судья сегодня отработал очень хорошо»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2026, 14:45
Дарио отметил, что судейским бригадам тоже нужна поддержка

ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна отметил судейство в матче 24-го тура УПЛ с «Полесьем» – 1:0.

«Тяжелая игра, не только эта – последние пять были тяжелыми. Сегодня нужно похвалить судейство. Судьи тоже люди, которые испытывают эмоции, иногда ошибаются. В последнее время на судей было большое давление.

Судья сегодня отработал очень хорошо. Я уверен, что у нас хорошие судьи. С ними нужно работать, их нужно учить и не ставить под давление. Если они ошибаются – должны нести штраф. А просто наказывать ни за что – это неправильно.

Поэтому поддержка судейским бригадам. Пусть судят так, как нужно – честно и справедливо».

Главным арбитром матча был Виктор Копиевский, которому в роли лайнсменов помогали Семен Шлончак и Виктор Нижчик. Обязанности четвертого рефери выполнял Александр Каленов, а за систему VAR отвечали – Владимир Новохатний (главный) и Дмитрий Запороженко (ассистент).

Ранее сообщалось, что ЛНЗ и «Полесье» устроили перепалку после победы «Шахтера».

Дарио Срна Шахтер Донецк Полесье Житомир Полесье - Шахтер Виктор Копиевский Александр Каленов Владимир Новохатний судейство
