СРНА после матча с Полесьем: «Судья сегодня отработал очень хорошо»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна отметил судейство в матче 24-го тура УПЛ с «Полесьем» – 1:0.

«Тяжелая игра, не только эта – последние пять были тяжелыми. Сегодня нужно похвалить судейство. Судьи тоже люди, которые испытывают эмоции, иногда ошибаются. В последнее время на судей было большое давление.

Судья сегодня отработал очень хорошо. Я уверен, что у нас хорошие судьи. С ними нужно работать, их нужно учить и не ставить под давление. Если они ошибаются – должны нести штраф. А просто наказывать ни за что – это неправильно.

Поэтому поддержка судейским бригадам. Пусть судят так, как нужно – честно и справедливо».