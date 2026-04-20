ФОТО. ЛНЗ и Полесье устроили перепалку после победы Шахтера

Житомирское Полесье минимально проиграло донецкому Шахтеру (1:0) в матче 24 тура Украинской Премьер-лиги, который сами «волки» окрестили слоганом «Все или ничего».

После матча было «жарко», пожалуй, еще более «жарко», чем во время самой игры, которая длилась до первой ошибки», – сказал главный тренер житомирян Руслан Ротань.

После осечки черкасского ЛНЗ в матче против Колоса (0:1) пресс-служба «волков» подколола «фиолетовых»: Извините, когда админ планировал это сообщение, матч «Колос» – ЛНЗ еще не был сыгран. Впереди главный матч чемпионата», хотя сначала было: «Главный матч тура».

После игры слово взяла пресс-служба ЛНЗ: «Говорить – не мешки носить», – лаконично написали «фиолетовые».«Волки» тоже не смолчали: «А мы думали, вы за чемпионство хотели бороться... Последнее слово все же было за черкасской командой: «Вы даже в этом не смогли помочь…», – завершили перепалку команды.

В следующем туре ЛНЗ сыграет домашний матч против Металлиста 1925, а Полесье будет принимать киевскую Оболонь. В турнирной таблице «фиолетовые» впереди «волков» на 5 зачетных пунктов.