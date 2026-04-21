Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Туран выразил мнение о первом летнем новичке Шахтера
Украина. Премьер лига
21 апреля 2026, 16:25 | Обновлено 21 апреля 2026, 16:34
472
0

Туран выразил мнение о первом летнем новичке Шахтера

Доволен подписанием Бруниньо

21 апреля 2026, 16:25 | Обновлено 21 апреля 2026, 16:34
472
0
Туран выразил мнение о первом летнем новичке Шахтера
ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник Шахтера Арда Туран прокомментировал подписание клубом вингера Бруниньо, который перейдет в украинскую команду летом.

«Бруниньо – молодой и талантливый игрок. Мы сделаем все, чтобы раскрыть его потенциал. Уверен, он станет отличным футболистом и усилением для нас».

«Я с нетерпением жду, когда он сможет к нам присоединиться», – сказал Туран.

Бруниньо сможет официально перебраться в Шахтер после достижения 18-летия.

По теме:
Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига Бруниньо (Шахтер) трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем