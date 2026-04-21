Украина. Премьер лига21 апреля 2026, 16:25 | Обновлено 21 апреля 2026, 16:34
472
0
Туран выразил мнение о первом летнем новичке Шахтера
Доволен подписанием Бруниньо
21 апреля 2026, 16:25 | Обновлено 21 апреля 2026, 16:34
472
0
Наставник Шахтера Арда Туран прокомментировал подписание клубом вингера Бруниньо, который перейдет в украинскую команду летом.
«Бруниньо – молодой и талантливый игрок. Мы сделаем все, чтобы раскрыть его потенциал. Уверен, он станет отличным футболистом и усилением для нас».
«Я с нетерпением жду, когда он сможет к нам присоединиться», – сказал Туран.
Бруниньо сможет официально перебраться в Шахтер после достижения 18-летия.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
20.04.2026, 03:01 4
20.04.2026, 00:15 3
20.04.2026, 00:04 22
21.04.2026, 04:02 2
20.04.2026, 07:00 8
19.04.2026, 19:07 3
21.04.2026, 00:02 2
20.04.2026, 13:55 21