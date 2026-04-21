Туран выразил мнение о первом летнем новичке Шахтера

Наставник Шахтера Арда Туран прокомментировал подписание клубом вингера Бруниньо, который перейдет в украинскую команду летом.

«Бруниньо – молодой и талантливый игрок. Мы сделаем все, чтобы раскрыть его потенциал. Уверен, он станет отличным футболистом и усилением для нас».

«Я с нетерпением жду, когда он сможет к нам присоединиться», – сказал Туран.

Бруниньо сможет официально перебраться в Шахтер после достижения 18-летия.