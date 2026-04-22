Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко считает, что УАФ изначально не стоило назначать Сергея Реброва на должно тренера сборной Украины и вице-президента ассоциации.

«Самая была большая ошибка УАФ – назначить Реброва тренером сборной и вице-президентом УАФ, который ответственен за выбор тренера сборной. Сразу говорили, что могут быть проблемы. И отсутствие Реброва на конгрессе УАФ – это что?».

«Вице-президент не приехал на конгресс. Просто ноги вытерли об УАФ», – сказал Вацко.

В среду Ребров покинул должность тренера, но по УАФ вопрос остается открытым.