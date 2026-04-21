Стало известно, где Буковина будет играть домашние матчи в УПЛ

Спортивный директор Буковины Григорий Чурилов поделился ожиданиями от предстоящего сезона, который черновицкая команда начнет в УПЛ.

– Прежде чем задавать вопросы относительно предстоящего матча Кубка Украины с «Динамо», не могу не поинтересоваться у вас о планах клуба и команды на ближайшее будущее. Чего хочет достичь ваш президент на самом высоком уровне?

– Наш президент – человек системный. Он привык планировать и моделировать ситуацию постепенно. Точно могу сказать, что выход в Премьер-лигу не форсировался. Мы шли к этому постепенно, чтобы, придя туда, быть готовыми к любому вызову. В свое время, когда Владимир Михайлович Дубинский взял под свое крыло «Буковину», кроме печати у него ничего не было.

Теперь в Черновцах все иначе (улыбается). У нас есть два тренировочных поля. А по окончании сезона планируется капитальный ремонт стадиона «Буковина». Будет положен новый газон с подогревом и есть договоренность с мэром Черновцов о том, что город инвестирует средства в обеспечение нового освещения на арене.

– Если не случится форс-мажорных обстоятельств, когда команда будет проводить все свои матчи дома?

– Надеюсь, что с начала сентября. Мы все, а главное — наши болельщики, с нетерпением ждем этого. В нашем крае очень любят футбол. На матчи «Буковины» приезжают люди с расстояния более 100 километров от Черновцов, – сказал Чурилов.