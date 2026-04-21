«До финала – один шаг». Спортивный директор Буковины – о матче с Динамо

Сегодня, 21 апреля в Тернополе состоится поединок 1/2 финала Кубка Украины между «Буковиной» и «Динамо». На кону – путевка в финал. О том, с каким настроением подходит черновицкая команда к встрече с грандом сайту Sport.ua рассказал спортивный директор клуба Григорий Чурилов.

– Григорий Владимирович, первым делом наш сайт поздравляет «Буковину» с досрочным выходом в Премьер-лигу.

– Большое спасибо!

– Прежде чем задавать вопросы по предстоящему матчу Кубка Украины с «Динамо» не могу у вас не поинтересоваться о планах клуба и команды в ближайшее будущее. Чего хочет достичь ваш президент на высшем уровне?

– Наш президент, человек системный. Он привык планировать и моделировать ситуации поступательно. Точно могу сказать, что выход в Премьер-лигу не форсировался. Мы шли к этому постепенно, чтобы, придя туда, быть готовыми к любому вызову. В свое время, когда Владимир Михайлович Дубинский взял под свое крыло «Буковину», то кроме печати у него ничего не было. Теперь в Черновцах все по-другому (улыбается). У нас есть два тренировочных поля. А после окончания сезона планируется капитальный ремонт стадиона «Буковина». Будет постелен новый газон с подогревом и есть договоренность с мером Черновцов о том, что город проинвестирует работу по обеспечению нового освещения на арене.

– Если не случится форс-мажоров, то когда команда будет все свои матчи проводить дома?

– Надеюсь, что с начала сентября. Мы все, и самое главное, что наши болельщики этого ждут с нетерпением. В нашем крае очень любят футбол. На игры «Буковины» приезжают люди более чем за 100 километров от Черновцов.

– Зачеты в матчах на Кубок вы сдали во встречах с «Карпатами» и ЛНЗ, выбив этих соперников на пути к полуфиналу. Сейчас «Буковину» ждет экзамен?

– Можно и так и сказать. Хотя каждая игра для нас своего рода экзамен. Мы привыкли не делить матчи на более важные и менее важные. Самый главный поединок – это следующий. Но когда в оппонентах такой клуб, как «Динамо», с его историей и возможностями, то, безусловно, это шанс показать и доказать, что «Буковина» на равных хочет играть с таким авторитетным соперником.

Буковина

– Главная цель на сезон – выполнена?

– Руководство клуба и главный тренер не единожды повторяли, что выход в Премьер-лигу – приоритет. К счастью, эту задачу мы уже решили, но, как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Поэтому «Буковина» сделает все, чтобы пробиться в финал Кубка Украины.

– Изначально, чего «Буковина» хотела добиться в этом турнире?

– Пройти, как можно дальше. Мы преодолели четыре раунда, при этом обыграв двух представителей УПЛ. Но теперь не хотелось бы останавливаться за шаг до решающего поединка. Но как все сложится, покажет только сегодняшняя игра.

– «Буковина» примет «Динамо» в Тернополе. Это уменьшает шансы вашей команды на успех?

– Я человек, который с детства любит футбол. Проведение матча не в Черновцах лишило наш край большого праздника. А что касается шансов, то, естественно, всегда лучше и приятнее играть дома. Но команда будет стараться делать качественно свою работу, где бы ни проходил этот поединок. Нужно выжимать максимум из тех реалий, в которых мы находимся.

– Для «Динамо» выигрыш турнира это последний шанс спасти сезон. Вы делаете на этом акцент при подготовке к поединку?

– Нет. Наш тренерский штаб исходит исключительно из возможностей своей команды. У «Динамо» свои расклады, поэтому пусть они об этом и думают.

Буковина. Буковина – Динамо

– Под вашим руководством «Буковина» в прошлом сезоне уже противостояла «Динамо» в полуфинале этого турнира и проиграла – 1:4. Сейчас вы стали сильнее?

– Много воды утекло с того матча. В «Буковине» сильно изменился состав, пришло много опытных футболистов. И у «Динамо» есть изменения. Поэтому кроме исторических параллелей и то, что сейчас также большой ажиотаж, осталось мало общего с прошлым годом.

– Сколько болельщиков «Буковины» будет присутствовать на матче в Тернополе?

– На этом матче разрешено присутствие почти 9 000 тысяч зрителей, и я уверен, что мы заполним максимально свою квоту. Повторюсь, что ажиотаж вокруг этого поединка очень высокий.

– Нынешний сезон нельзя записать в актив «Динамо». Тем не менее, что для вашей команды будет самым главным в матче с фаворитом?

– Показать свое лицо, стиль «Буковины», достойно себя проявить на фоне такого соперника и выполнить те принципы игры, которые наш тренерский штаб проповедует без малого год.

– Немаловажную роль в наше время играют и финансы. Насколько премиальные за эту победу будут отличаться от игр в Первой лиге?

– Точной информации я не скажу, но наш президент человек амбициозный и солидный, поэтому я уверен, что он не обидит команду. Главное, чтобы она дала для этого повод (улыбается).