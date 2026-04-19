Шищенко взял слово после выхода Буковины в УПЛ, вспомнив о Динамо

Главный тренер черновицкой Буковины Сергей Шищенко поделился эмоциями после новости о выходе команды в УПЛ. Специалист заговорил о предстоящем матче с Динамо в полуфинале Кубка Украины.

– Сергей Юрьевич, сегодня де-юре оформили то, что фактически было понятно раньше – «Буковина» обеспечила себе место в Премьер-лиге. Должны поблагодарить и тернопольскую «Ниву», которая отобрала очки у «Левого берега». Насколько искренни те эмоции, которые мы только что видели во время совместного просмотра матча, и что вы сейчас испытываете?

– Это невероятно искренние эмоции. Очень приятно переживать этот момент, потому что это историческое событие для клуба, города, болельщиков. Я очень благодарен нашим болельщикам за поддержку. Я очень благодарен Владимиру Михайловичу Дубинскому, потому что он подарил нам эти эмоции. Без него этого всего не было. Также я очень благодарен ребятам за ту игру, которую они демонстрировали в течение этого сезона. Хотя сезон еще продолжается, но мы уже в Премьер-лиге, и эти эмоции очень тяжело передать словами – их нужно испытывать! Я также очень благодарен всем работникам клуба. Они заслуживают этого не меньше, чем все мы, ведь это наша общая победа. Выход «Буковины» к УПЛ – это большое событие для города, и я благодарен всем, кто к этому причастен.

– Что вы увидели в глазах своих подопечных в момент финального свистка матча «Нива» – «Левый берег»?

- Мы понимали, что уж очень близки к этому историческому событию – выходу «Буковины» в УПЛ. И, конечно, я увидел радость, искренние эмоции, которые даже сложно передать словами. Ребята этого заслужили.

– Ваш телефон сейчас, пожалуй, «разрывается» от поздравлений?

- Да, есть такое(улыбается). Звонят, пишут – все поздравляют.

– Насколько тот факт, что задача выхода в элиту уже официально выполнена, придаст уверенности команде перед полуфиналом Кубка Украины с киевским «Динамо»?

– Думаю, что это придаст нам уверенности. Мы выполнили одну задачу – вышли в УПЛ. Но у нас остаются и другие цели. Мы хотим стать чемпионами Первой лиги и, конечно, хотим выйти в финал Кубка Украины. Этот невероятный позитив, эти эмоции действительно окрыляют нас и помогут действовать еще более уверенно в противостоянии с «Динамо», – сказал Шищенко.