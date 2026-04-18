УПЛ выступила с заявлением после возвращения Буковины

Украинская Премьер-лига выступила с заявлением после возвращения черновицкой «Буковины» в элитный дивизион:

«Украинская Премьер-лига поздравляет ФК «Буковина» (https://t.me/fscbukovyna) с получением права выступать в УПЛ!

За шесть туров до завершения сезона 2025/26 ФК «Буковина» гарантировал себе место в двойке лучших клубов Первой лиги, а вместе с тем – право стать участником УПЛ.

Черновицкий клуб не выступал в элитном дивизионе Чемпионата Украины более 30 лет – с сезона 1993/94.

Это большая победа, которая стала возможной благодаря упорной работе всего клуба – игроков, тренерского штаба, руководства и персонала. Ваш путь является примером того, как целеустремленность, стабильность и вера в свое дело способны привести к самым высоким результатам.

Украинская Премьер-Лига искренне поздравляет ФК «Буковина» с историческим достижением – получением права выступать в УПЛ в сезоне 2026/27!

Желаем клубу из Черновцов ярких матчей, новых побед и устойчивого развития как на поле, так и за его пределами».