Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УПЛ выступила с заявлением после возвращения Буковины
Украина. Премьер лига
18 апреля 2026, 20:59 |
УПЛ выступила с заявлением после возвращения Буковины

Черновицкий клуб вышел в высший дивизион впервые с сезона 1993/94

ФК Буковина

Украинская Премьер-лига выступила с заявлением после возвращения черновицкой «Буковины» в элитный дивизион:

«Украинская Премьер-лига поздравляет ФК «Буковина» (https://t.me/fscbukovyna) с получением права выступать в УПЛ!

За шесть туров до завершения сезона 2025/26 ФК «Буковина» гарантировал себе место в двойке лучших клубов Первой лиги, а вместе с тем – право стать участником УПЛ.

Черновицкий клуб не выступал в элитном дивизионе Чемпионата Украины более 30 лет – с сезона 1993/94.

Это большая победа, которая стала возможной благодаря упорной работе всего клуба – игроков, тренерского штаба, руководства и персонала. Ваш путь является примером того, как целеустремленность, стабильность и вера в свое дело способны привести к самым высоким результатам.

Украинская Премьер-Лига искренне поздравляет ФК «Буковина» с историческим достижением – получением права выступать в УПЛ в сезоне 2026/27!

Желаем клубу из Черновцов ярких матчей, новых побед и устойчивого развития как на поле, так и за его пределами».

Первая лига Украины Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем