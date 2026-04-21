У Лунина в Реале возникли проблемы, которых мало кто ожидал

Будущее украинского вратаря Андрея Лунина в «Реале» остаётся неопределённым – в команде растёт конкуренция, которой никто не ожидал.

Дополнительный интерес к вратарской позиции вызвал 19-летний Хави Наварро, выступающий за молодежную систему клуба. Голкипер громко заявил о себе в Юношеской лиге УЕФА, где стал одним из героев плей-офф, отличившись серией сейвов в послематчевых пенальти.

В Мадриде положительно оценивают потенциал Наварро, отмечая его реакцию, уверенность и зрелость игры. На этом фоне руководство клуба активно анализирует конфигурацию вратарской линии на следующий сезон.

Для Андрея Лунина ситуация усложняется: конкуренция растет, а его роль в долгосрочной перспективе остается под вопросом, учитывая появление новых претендентов из клубной академии.