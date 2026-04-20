Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Вратарь не перейдет в «Интер»
Украинский вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин определился со своим будущим после предложения от миланского «Интера».
Миланский клуб рассматривает украинца в качестве замены Янна Зоммера. В то же время в Мадриде Лунин снова получил шанс из-за травмы Тибо Куртуа.
Однако, как отмечает источник, Лунин не намерен уходить из клуба. Он доволен своей ролью и жизнью в Мадриде.
Контракт Лунина с мадридским клубом действует до лета 2030 года, а ориентировочная трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 15 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Николай Васильков высказался о будущем команды
Футболист может вскоре вернуться в футбол