Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть

Украинский вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин определился со своим будущим после предложения от миланского «Интера».

Миланский клуб рассматривает украинца в качестве замены Янна Зоммера. В то же время в Мадриде Лунин снова получил шанс из-за травмы Тибо Куртуа.

Однако, как отмечает источник, Лунин не намерен уходить из клуба. Он доволен своей ролью и жизнью в Мадриде.

Контракт Лунина с мадридским клубом действует до лета 2030 года, а ориентировочная трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 15 миллионов евро.