  Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
20 апреля 2026, 08:22
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть

Вратарь не перейдет в «Интер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин определился со своим будущим после предложения от миланского «Интера».

Миланский клуб рассматривает украинца в качестве замены Янна Зоммера. В то же время в Мадриде Лунин снова получил шанс из-за травмы Тибо Куртуа.

Однако, как отмечает источник, Лунин не намерен уходить из клуба. Он доволен своей ролью и жизнью в Мадриде.

Контракт Лунина с мадридским клубом действует до лета 2030 года, а ориентировочная трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 15 миллионов евро.

По теме:
Экс-защитник сборной Украины в матче Шахтер – Полесье ставит на сенсацию
ПСЖ может попрощаться с нападающим
Клопп нашел команду, которую намерен тренировать
Андрей Лунин трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Интер Милан трансферы Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: Bernabéu Digital
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для сборной Украины нашли замену Реброву – это легенда Барселоны
Футбол | 20 апреля 2026, 09:22 0
Для сборной Украины нашли замену Реброву – это легенда Барселоны
Для сборной Украины нашли замену Реброву – это легенда Барселоны

Николай Васильков высказался о будущем команды

Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Футбол | 20 апреля 2026, 08:06 5
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика

Футболист может вскоре вернуться в футбол

Сможет ли Полесье бросить вызов Шахтеру: прогнозы специалистов
Футбол | 20.04.2026, 08:07
Сможет ли Полесье бросить вызов Шахтеру: прогнозы специалистов
Сможет ли Полесье бросить вызов Шахтеру: прогнозы специалистов
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Футбол | 20.04.2026, 03:01
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
Футбол | 19.04.2026, 20:26
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
Комментарии 3
Гний далі
Ответить
+1
Фанати Інтера починайте скуповувати валідол в аптеках поки є в наявності 
Ответить
+1
...і обрав, за кого не грати.
Ответить
+1
Популярные новости
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 17:25 44
Теннис
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 31
Теннис
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
20.04.2026, 00:04 8
Футбол
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
19.04.2026, 06:32 10
Футбол
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 46
Теннис
Боксер, которого боится Майк Тайсон, хочет сразиться с Усиком
Боксер, которого боится Майк Тайсон, хочет сразиться с Усиком
19.04.2026, 08:02 2
Бокс
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
18.04.2026, 10:28 6
Футбол
Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
18.04.2026, 22:01 1
Футбол
