  4. Громкий трансфер. Вратаря сборной Украины ждут в престижном клубе
12 апреля 2026, 08:32
Громкий трансфер. Вратаря сборной Украины ждут в престижном клубе

Лунин может перейти в «Интер»

12 апреля 2026, 08:32 |
18
0
Громкий трансфер. Вратаря сборной Украины ждут в престижном клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Миланский «Интер» рассматривает возможность подписания голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина.

По информации источника, трансфер украинца может обойтись итальянскому клубу дешевле, чем переход вратаря «Аталанты» Марко Карнезекки. В то же время финансовые требования Лунина также ниже по сравнению с другими кандидатами – Алисоном Бекерлмом из «Ливерпуля» и Эмилиано Мартинесом из «Астон Виллы».

Контракт Лунина с мадридским клубом действует до лета 2030 года, а ориентировочная трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 15 миллионов евро.

Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы Интер Милан
Дмитрий Олийченко Источник: La Gazzetta dello Sport
