Громкий трансфер. Вратаря сборной Украины ждут в престижном клубе

Миланский «Интер» рассматривает возможность подписания голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина.

По информации источника, трансфер украинца может обойтись итальянскому клубу дешевле, чем переход вратаря «Аталанты» Марко Карнезекки. В то же время финансовые требования Лунина также ниже по сравнению с другими кандидатами – Алисоном Бекерлмом из «Ливерпуля» и Эмилиано Мартинесом из «Астон Виллы».

Контракт Лунина с мадридским клубом действует до лета 2030 года, а ориентировочная трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 15 миллионов евро.