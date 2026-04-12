Громкий трансфер. Вратаря сборной Украины ждут в престижном клубе
Лунин может перейти в «Интер»
Миланский «Интер» рассматривает возможность подписания голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина.
По информации источника, трансфер украинца может обойтись итальянскому клубу дешевле, чем переход вратаря «Аталанты» Марко Карнезекки. В то же время финансовые требования Лунина также ниже по сравнению с другими кандидатами – Алисоном Бекерлмом из «Ливерпуля» и Эмилиано Мартинесом из «Астон Виллы».
Контракт Лунина с мадридским клубом действует до лета 2030 года, а ориентировочная трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 15 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
