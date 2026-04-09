Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин четырьмя словами отреагировал на фиаско Реала от Баварии
09 апреля 2026, 20:42
836
1

Лунин четырьмя словами отреагировал на фиаско Реала от Баварии

Мюнхенский клуб победил со счётом 2:1

09 апреля 2026, 20:42 |
836
1 Comments
Лунин четырьмя словами отреагировал на фиаско Реала от Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

7 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» Мадрид уступил «Баварии» со счётом 1:2.

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе «бланкос», заменив травмированного Тибо Куртуа. По окончании матча Лунин кратко прокомментировал эту встречу.

«Мы все еще вместе 🤍», – написал Лунин в Instagram.

Ответный матч между «Баварией» и мадридским «Реалом» состоится 15 апреля в Мюнхене. В полуфинале победитель этого противостояния сыграет против французского «ПСЖ» или английского «Ливерпуля».

