Лунин четырьмя словами отреагировал на фиаско Реала от Баварии

7 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» Мадрид уступил «Баварии» со счётом 1:2.

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе «бланкос», заменив травмированного Тибо Куртуа. По окончании матча Лунин кратко прокомментировал эту встречу.

«Мы все еще вместе 🤍», – написал Лунин в Instagram.

Ответный матч между «Баварией» и мадридским «Реалом» состоится 15 апреля в Мюнхене. В полуфинале победитель этого противостояния сыграет против французского «ПСЖ» или английского «Ливерпуля».