Лунин четырьмя словами отреагировал на фиаско Реала от Баварии
Мюнхенский клуб победил со счётом 2:1
7 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» Мадрид уступил «Баварии» со счётом 1:2.
Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе «бланкос», заменив травмированного Тибо Куртуа. По окончании матча Лунин кратко прокомментировал эту встречу.
«Мы все еще вместе 🤍», – написал Лунин в Instagram.
Ответный матч между «Баварией» и мадридским «Реалом» состоится 15 апреля в Мюнхене. В полуфинале победитель этого противостояния сыграет против французского «ПСЖ» или английского «Ливерпуля».
Четыре слова Лунина: Реал проиграл из-за меня
