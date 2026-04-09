В Испании вынесли вердикт Лунину после поражения от Баварии в ЛЧ
Украинец пропустил два гола
7 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» Мадрид уступил «Баварии» со счётом 1:2.
Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе «бланкос», заменив травмированного Тибо Куртуа.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Вратарь отразил несколько мячей и пропустил больше голов от «Баварии». Также он получил неоценимую помощь от Каррераса в эпизоде в первом тайме, когда Упамекано не справился с ударом. Практически нет претензий к украинцу в моменте с голом Луиса Диаса», – прокомментировало игру Лунина издание DefensaCentral.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
