Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский тренер: «Этот клуб – главный сюрприз нынешнего чемпионата»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2026, 08:22 |
Украинский тренер: «Этот клуб – главный сюрприз нынешнего чемпионата»

Олег Федорчук заговорил об успехах и неудачах черкасского ЛНЗ

ФК ЛНЗ

Известный украинский тренер Олег Федорчук объяснил, почему у черкасского ЛНЗ возникли проблемы в матче 24 тура против ковалевского Колоса (0:1).

– В ЛНЗ начинают спускать шины?

– У черкасчан проблема роста, и от этого никуда не денешься. Сейчас у них результат выше их возможностей. Нельзя взять футболистов из нижней части турнирной таблицы и ожидать, что они будут стабильно и на равных играть с сильными оппонентами. От переезда из Львова в Черкассы они не стали сильнее.

Не все новички пока вписались в игру коллектива. Да и травма их лидера Яшари тоже дает о себе знать. Но в любом случае я снимаю шляпу перед тренерским штабом и, в частности, перед Виталием Пономаревым, которые смогли составить конкуренцию в очных матчах с лидерами. ЛНЗ – это главный сюрприз нынешнего чемпионата, – сказал Олег.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 51 турнирный балл после 24 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий
