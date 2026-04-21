  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон вылетел из Английской Премьер-лиги
21 апреля 2026, 00:37 | Обновлено 21 апреля 2026, 00:42
«Волки» потеряли математические шансы на спасение

Getty Images/Global Images Ukraine

«Вулверхэмптон» официально попрощается с Английской Премьер-лигой и проведет следующий сезон в низшем дивизионе – Чемпионшипе.

Клуб потерял математические шансы на спасение после ничейного матча «Вест Хэма» с «Кристал Пэлас» (0:0), благодаря которому «молотобойцы» теперь имеют два очка отрыва от зоны вылета.

«Волки» занимают последнее место в турнирной таблице АПЛ за пять туров до окончания сезона. На их счету лишь 17 набранных очков.

В случае побед во всех оставшихся матчах «Вулверхэмптон» сможет набрать максимум 32 очка, что на одно меньше, чем сейчас у «Вест Хэма», который находится над зоной вылета.

В последний раз «волки» играли в Чемпиошипе в сезоне 2017/18: тогда команда выиграла лигу и поднялась в АПЛ. С тех пор «Вулверхэмптон» выступал только в элитном дивизионе.

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 33 21 7 5 63 - 26 25.04.26 19:30 Арсенал - Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал01.03.26 Арсенал 2:1 Челси 70
2 Манчестер Сити 32 20 7 5 65 - 29 22.04.26 22:00 Бёрнли - Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити 67
3 Манчестер Юнайтед 33 16 10 7 58 - 45 27.04.26 22:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед 58
4 Астон Вилла 33 17 7 9 47 - 41 25.04.26 14:30 Фулхэм - Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси 58
5 Ливерпуль 33 16 7 10 54 - 43 25.04.26 17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль 55
6 Челси 33 13 9 11 53 - 42 21.04.26 22:00 Брайтон - Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси 48
7 Брентфорд 33 13 9 11 48 - 44 27.04.26 22:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд 48
8 Борнмут 33 11 15 7 50 - 50 22.04.26 22:00 Борнмут - Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд 48
9 Брайтон 33 12 11 10 45 - 39 21.04.26 22:00 Брайтон - Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал 47
10 Эвертон 33 13 8 12 40 - 39 25.04.26 17:00 Вест Хэм - Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли 47
11 Сандерленд 33 12 10 11 36 - 40 24.04.26 22:00 Сандерленд - Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд 46
12 Фулхэм 33 13 6 14 43 - 46 25.04.26 14:30 Фулхэм - Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм 45
13 Кристал Пэлас 32 11 10 11 35 - 36 25.04.26 17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас 43
14 Ньюкасл 33 12 6 15 46 - 49 25.04.26 19:30 Арсенал - Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед 42
15 Лидс 33 9 12 12 42 - 49 22.04.26 22:00 Борнмут - Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд 39
16 Ноттингем Форест 33 9 9 15 36 - 45 24.04.26 22:00 Сандерленд - Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест 36
17 Вест Хэм 33 8 9 16 40 - 57 25.04.26 17:00 Вест Хэм - Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм 33
18 Тоттенхэм 33 7 10 16 42 - 53 25.04.26 17:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас 31
19 Бёрнли 33 4 8 21 34 - 67 22.04.26 22:00 Бёрнли - Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли 20
20 Вулверхэмптон 33 3 8 22 24 - 61 25.04.26 17:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла 17
Полная таблица

Бернлі на 99% також.
