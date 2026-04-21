ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон вылетел из Английской Премьер-лиги

«Вулверхэмптон» официально попрощается с Английской Премьер-лигой и проведет следующий сезон в низшем дивизионе – Чемпионшипе.

Клуб потерял математические шансы на спасение после ничейного матча «Вест Хэма» с «Кристал Пэлас» (0:0), благодаря которому «молотобойцы» теперь имеют два очка отрыва от зоны вылета.

«Волки» занимают последнее место в турнирной таблице АПЛ за пять туров до окончания сезона. На их счету лишь 17 набранных очков.

В случае побед во всех оставшихся матчах «Вулверхэмптон» сможет набрать максимум 32 очка, что на одно меньше, чем сейчас у «Вест Хэма», который находится над зоной вылета.

В последний раз «волки» играли в Чемпиошипе в сезоне 2017/18: тогда команда выиграла лигу и поднялась в АПЛ. С тех пор «Вулверхэмптон» выступал только в элитном дивизионе.

Турнирная таблица: