ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон вылетел из Английской Премьер-лиги
«Волки» потеряли математические шансы на спасение
«Вулверхэмптон» официально попрощается с Английской Премьер-лигой и проведет следующий сезон в низшем дивизионе – Чемпионшипе.
Клуб потерял математические шансы на спасение после ничейного матча «Вест Хэма» с «Кристал Пэлас» (0:0), благодаря которому «молотобойцы» теперь имеют два очка отрыва от зоны вылета.
«Волки» занимают последнее место в турнирной таблице АПЛ за пять туров до окончания сезона. На их счету лишь 17 набранных очков.
В случае побед во всех оставшихся матчах «Вулверхэмптон» сможет набрать максимум 32 очка, что на одно меньше, чем сейчас у «Вест Хэма», который находится над зоной вылета.
В последний раз «волки» играли в Чемпиошипе в сезоне 2017/18: тогда команда выиграла лигу и поднялась в АПЛ. С тех пор «Вулверхэмптон» выступал только в элитном дивизионе.
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|33
|21
|7
|5
|63 - 26
|25.04.26 19:30 Арсенал - Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал01.03.26 Арсенал 2:1 Челси
|70
|2
|Манчестер Сити
|32
|20
|7
|5
|65 - 29
|22.04.26 22:00 Бёрнли - Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити
|67
|3
|Манчестер Юнайтед
|33
|16
|10
|7
|58 - 45
|27.04.26 22:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед
|58
|4
|Астон Вилла
|33
|17
|7
|9
|47 - 41
|25.04.26 14:30 Фулхэм - Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси
|58
|5
|Ливерпуль
|33
|16
|7
|10
|54 - 43
|25.04.26 17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль
|55
|6
|Челси
|33
|13
|9
|11
|53 - 42
|21.04.26 22:00 Брайтон - Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси
|48
|7
|Брентфорд
|33
|13
|9
|11
|48 - 44
|27.04.26 22:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд
|48
|8
|Борнмут
|33
|11
|15
|7
|50 - 50
|22.04.26 22:00 Борнмут - Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд
|48
|9
|Брайтон
|33
|12
|11
|10
|45 - 39
|21.04.26 22:00 Брайтон - Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал
|47
|10
|Эвертон
|33
|13
|8
|12
|40 - 39
|25.04.26 17:00 Вест Хэм - Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли
|47
|11
|Сандерленд
|33
|12
|10
|11
|36 - 40
|24.04.26 22:00 Сандерленд - Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд
|46
|12
|Фулхэм
|33
|13
|6
|14
|43 - 46
|25.04.26 14:30 Фулхэм - Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм
|45
|13
|Кристал Пэлас
|32
|11
|10
|11
|35 - 36
|25.04.26 17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас
|43
|14
|Ньюкасл
|33
|12
|6
|15
|46 - 49
|25.04.26 19:30 Арсенал - Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед
|42
|15
|Лидс
|33
|9
|12
|12
|42 - 49
|22.04.26 22:00 Борнмут - Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд
|39
|16
|Ноттингем Форест
|33
|9
|9
|15
|36 - 45
|24.04.26 22:00 Сандерленд - Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест
|36
|17
|Вест Хэм
|33
|8
|9
|16
|40 - 57
|25.04.26 17:00 Вест Хэм - Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм
|33
|18
|Тоттенхэм
|33
|7
|10
|16
|42 - 53
|25.04.26 17:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас
|31
|19
|Бёрнли
|33
|4
|8
|21
|34 - 67
|22.04.26 22:00 Бёрнли - Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли
|20
|20
|Вулверхэмптон
|33
|3
|8
|22
|24 - 61
|25.04.26 17:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла
|17
