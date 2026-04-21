Александрия позорно проиграла Вересу (0:3) на домашнем поле в 24 туре УПЛ и существенно ухудшила шансы на сохранение прописки в Украинской Премьер-лиге.

После игры слово взял сын основателя Движения Григория Козловского, Святослав, довольно дерзко описавший игру «горожан», заявив, что предлагал вице-чемпиону УПЛ других игроков:

«Александрия, какая ты бесполезная. Я же предлагал вам хороших игроков...», – лаконично сказал Святослав.

Святослав Козловский сейчас работает футбольным агентом. После игры с Вересом (0:3) Владимир Шаран раскритиковал легионеров «горожан», заявив, что ожидал от них значительно большего.