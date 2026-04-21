«Я же предлагал...» Козловский мог спасти Александрию?
Святослав вновь выступил с дерзким заявлением
Александрия позорно проиграла Вересу (0:3) на домашнем поле в 24 туре УПЛ и существенно ухудшила шансы на сохранение прописки в Украинской Премьер-лиге.
После игры слово взял сын основателя Движения Григория Козловского, Святослав, довольно дерзко описавший игру «горожан», заявив, что предлагал вице-чемпиону УПЛ других игроков:
«Александрия, какая ты бесполезная. Я же предлагал вам хороших игроков...», – лаконично сказал Святослав.
Святослав Козловский сейчас работает футбольным агентом. После игры с Вересом (0:3) Владимир Шаран раскритиковал легионеров «горожан», заявив, что ожидал от них значительно большего.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|23
|16
|6
|1
|54 - 14
|23.04.26 15:30 Заря - Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк
|54
|2
|ЛНЗ
|24
|16
|3
|5
|35 - 15
|26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия
|51
|3
|Полесье
|24
|14
|4
|6
|41 - 16
|26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс
|46
|4
|Металлист 1925
|24
|12
|8
|4
|30 - 13
|26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава
|44
|5
|Динамо Киев
|24
|13
|5
|6
|52 - 26
|26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь
|44
|6
|Кривбасс
|24
|11
|7
|6
|38 - 32
|26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс
|40
|7
|Колос Ковалевка
|24
|9
|10
|5
|22 - 21
|25.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря
|37
|8
|Карпаты Львов
|24
|8
|9
|7
|32 - 26
|25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов
|33
|9
|Заря
|23
|8
|8
|7
|32 - 30
|23.04.26 15:30 Заря - Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава
|32
|10
|Верес
|24
|7
|8
|9
|22 - 29
|27.04.26 15:30 Заря - Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка
|29
|11
|Оболонь
|24
|6
|8
|10
|21 - 39
|26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь
|26
|12
|Эпицентр
|24
|7
|3
|14
|26 - 36
|27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов
|24
|13
|Кудровка
|24
|5
|6
|13
|25 - 39
|26.04.26 18:00 Кудровка - Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес
|21
|14
|Рух Львов
|24
|6
|2
|16
|17 - 39
|25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов
|20
|15
|Александрия
|24
|2
|6
|16
|17 - 48
|27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия
|12
|16
|Полтава
|24
|2
|5
|17
|20 - 61
|25.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов
|11
