Нойер повторил рекорд топ-5 лиг по количеству выигранных чемпионств

Мануэль Нойер, как мы уже сообщали ранее, догнал Томаса Мюллера по количеству выигранных чемпионств Бундеслиги (по 13).

13 побед Нойера в чемпионате Германии также стали повторением рекорда топ-5 лиг в целом.

Кроме голкипера Баварии и Томаса Мюллера, по 13 раз чемпионами топ-5 лиг становились Райан Гиггз (АПЛ) и Кингсли Коман (9 – Бундеслига, 2 – Лига 1, 2 – Серия А).

Игроки с самым большим количеством чемпионств в топ-5 лигах