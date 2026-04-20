Германия20 апреля 2026, 22:56 | Обновлено 20 апреля 2026, 22:57
Нойер повторил рекорд топ-5 лиг по количеству выигранных чемпионств
Теперь 4 игрока имеют в своем активе по 13 титулов
20 апреля 2026, 22:56 | Обновлено 20 апреля 2026, 22:57
129
0
Мануэль Нойер, как мы уже сообщали ранее, догнал Томаса Мюллера по количеству выигранных чемпионств Бундеслиги (по 13).
13 побед Нойера в чемпионате Германии также стали повторением рекорда топ-5 лиг в целом.
Кроме голкипера Баварии и Томаса Мюллера, по 13 раз чемпионами топ-5 лиг становились Райан Гиггз (АПЛ) и Кингсли Коман (9 – Бундеслига, 2 – Лига 1, 2 – Серия А).
Игроки с самым большим количеством чемпионств в топ-5 лигах
- 13 – Райан Гиггз (Уэльс)
- 13 – Томас Мюллер (Германия)
- 13 – Мануэль Нойер (Германия)
- 13 – Кингсли Коман (Франция)
- 12 – Давид Алаба (Австрия)
- 12 – Пако Хенто (Испания)
- 12 – Лионель Месси (Аргентина)
- 12 – Роберт Левандовски (Польша)
- 11 – Тиаго Алькантара (Испания)
- 11 – Арьен Роббен (Нидерланды)
- 11 – Пол Скоулз (Англия)
- 11 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
