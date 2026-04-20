Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нойер повторил рекорд топ-5 лиг по количеству выигранных чемпионств
Германия
20 апреля 2026, 22:56 | Обновлено 20 апреля 2026, 22:57
129
0

Нойер повторил рекорд топ-5 лиг по количеству выигранных чемпионств

Теперь 4 игрока имеют в своем активе по 13 титулов

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Мануэль Нойер, как мы уже сообщали ранее, догнал Томаса Мюллера по количеству выигранных чемпионств Бундеслиги (по 13).

13 побед Нойера в чемпионате Германии также стали повторением рекорда топ-5 лиг в целом.

Кроме голкипера Баварии и Томаса Мюллера, по 13 раз чемпионами топ-5 лиг становились Райан Гиггз (АПЛ) и Кингсли Коман (9 – Бундеслига, 2 – Лига 1, 2 – Серия А).

Игроки с самым большим количеством чемпионств в топ-5 лигах

  • 13 – Райан Гиггз (Уэльс)
  • 13 – Томас Мюллер (Германия)
  • 13 – Мануэль Нойер (Германия)
  • 13 – Кингсли Коман (Франция)
  • 12 – Давид Алаба (Австрия)
  • 12 – Пако Хенто (Испания)
  • 12 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 12 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 11 – Тиаго Алькантара (Испания)
  • 11 – Арьен Роббен (Нидерланды)
  • 11 – Пол Скоулз (Англия)
  • 11 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
чемпионат Германии по футболу Бундеслига статистика Райан Гиггз Томас Мюллер Кингсли Коман
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем