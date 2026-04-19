Нойер сравнялся с Мюллером по количеству выигранных чемпионств Бундеслиги

Голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер в 13-й раз стал чемпионом Германии.

Случилось это после победного матча 30-го тура против Штутгарта.

Нойер по количеству выигранных чемпионств сравнялся с Томасом Мюллером, который свой 13-й титул получил в прошлом сезоне.

Вспомним топ-10 игроков с наибольшим количеством выигранных чемпионств Бундеслиги.

Игроки с наибольшим количеством выигранных чемпионств Бундеслиги

13 – Мануэль Нойер (2025/26)

13 – Томас Мюллер (2024/25)

10 – Йозуа Киммих (2025/26)

10 – Свен Ульрайх (2025/26)

10 – Роберт Левандовски (2021/22)

10 – Давид Алаба (2020/21)

9 – Кингсли Коман (2024/25)

9 – Жером Боатенг (2020/21)

9 – Хави Мартинес (2020/21)

9 – Франк Рибери (2018/19)

В скобках – последний выигранный сезон.