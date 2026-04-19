  4. Нойер сравнялся с Мюллером по количеству выигранных чемпионств Бундеслиги
19 апреля 2026, 21:14 | Обновлено 19 апреля 2026, 21:16
Нойер сравнялся с Мюллером по количеству выигранных чемпионств Бундеслиги

Теперь у обоих легендарных футболистов по 13 чемпионских титулов

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер в 13-й раз стал чемпионом Германии.

Случилось это после победного матча 30-го тура против Штутгарта.

Нойер по количеству выигранных чемпионств сравнялся с Томасом Мюллером, который свой 13-й титул получил в прошлом сезоне.

Вспомним топ-10 игроков с наибольшим количеством выигранных чемпионств Бундеслиги.

Игроки с наибольшим количеством выигранных чемпионств Бундеслиги

  • 13 – Мануэль Нойер (2025/26)
  • 13 – Томас Мюллер (2024/25)
  • 10 – Йозуа Киммих (2025/26)
  • 10 – Свен Ульрайх (2025/26)
  • 10 – Роберт Левандовски (2021/22)
  • 10 – Давид Алаба (2020/21)
  • 9 – Кингсли Коман (2024/25)
  • 9 – Жером Боатенг (2020/21)
  • 9 – Хави Мартинес (2020/21)
  • 9 – Франк Рибери (2018/19)

В скобках – последний выигранный сезон.

По теме:
Бавария – чемпион! Рекордмайстер обыграл Штутгарт и гарантировал себе титул
Состояние Камавинги в Мюнхене шокировало игроков Реала
Вингер Баварии выбыл до конца сезона. Может пропустить чемпионат мира
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Катастрофа с ошибками. Сборная Украины U-18 сыграла матч ЧМ по хоккею
Хоккей | 19 апреля 2026, 16:01 4
Катастрофа с ошибками. Сборная Украины U-18 сыграла матч ЧМ по хоккею
Катастрофа с ошибками. Сборная Украины U-18 сыграла матч ЧМ по хоккею

Украинские хоккеисты провалились в обороне

Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Футбол | 19 апреля 2026, 08:34 3
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу

Бущан покинет «Полесье»

Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Футбол | 19.04.2026, 06:32
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Футбол | 19.04.2026, 09:30
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Футбол | 19.04.2026, 21:42
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Популярные новости
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
18.04.2026, 08:10 33
Футбол
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
19.04.2026, 10:15 2
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
18.04.2026, 07:02 1
Футбол
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
17.04.2026, 18:02 1
Теннис
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 2
Футбол
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 17:25 44
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
18.04.2026, 21:23 2
Теннис
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
18.04.2026, 08:52 7
Футбол
