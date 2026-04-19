Германия19 апреля 2026, 21:14 | Обновлено 19 апреля 2026, 21:16
Нойер сравнялся с Мюллером по количеству выигранных чемпионств Бундеслиги
Теперь у обоих легендарных футболистов по 13 чемпионских титулов
19 апреля 2026, 21:14 | Обновлено 19 апреля 2026, 21:16
Голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер в 13-й раз стал чемпионом Германии.
Случилось это после победного матча 30-го тура против Штутгарта.
Нойер по количеству выигранных чемпионств сравнялся с Томасом Мюллером, который свой 13-й титул получил в прошлом сезоне.
Вспомним топ-10 игроков с наибольшим количеством выигранных чемпионств Бундеслиги.
Игроки с наибольшим количеством выигранных чемпионств Бундеслиги
- 13 – Мануэль Нойер (2025/26)
- 13 – Томас Мюллер (2024/25)
- 10 – Йозуа Киммих (2025/26)
- 10 – Свен Ульрайх (2025/26)
- 10 – Роберт Левандовски (2021/22)
- 10 – Давид Алаба (2020/21)
- 9 – Кингсли Коман (2024/25)
- 9 – Жером Боатенг (2020/21)
- 9 – Хави Мартинес (2020/21)
- 9 – Франк Рибери (2018/19)
В скобках – последний выигранный сезон.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 19 апреля 2026, 16:01 4
Украинские хоккеисты провалились в обороне
Футбол | 19 апреля 2026, 08:34 3
Бущан покинет «Полесье»
Футбол | 19.04.2026, 06:32
Футбол | 19.04.2026, 09:30
Футбол | 19.04.2026, 21:42
