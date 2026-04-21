Миколенко выбрал, где продолжить выступления: Атлетико или Эвертон
Украинец хочет остаться в АПЛ
Футболист сборной Украины Виталий Миколенко вряд ли перейдет в мадридский «Атлетико».
По информации Игоря Цыганыка, футболист в первую очередь будет рассматривать возможность продолжения карьеры в «Эвертоне», а в случае альтернатив – другие варианты из АПЛ.
Украинец с большой вероятностью останется в английской Премьер-лиге, а именно в нынешнем клубе, где у него действующий контракт до лета 2027 года.
В сезоне 2025/26 Миколенко провел 31 матч, отметившись одной результативной передачей, а в целом за «Эвертон» имеет более 150 игр во всех турнирах.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экзамен перед возвращением в элиту
Обострилась борьба за «бронзу» чемпионата