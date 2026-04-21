Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко выбрал, где продолжить выступления: Атлетико или Эвертон
Англия
21 апреля 2026, 23:47 |
Миколенко выбрал, где продолжить выступления: Атлетико или Эвертон

Украинец хочет остаться в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Футболист сборной Украины Виталий Миколенко вряд ли перейдет в мадридский «Атлетико».

По информации Игоря Цыганыка, футболист в первую очередь будет рассматривать возможность продолжения карьеры в «Эвертоне», а в случае альтернатив – другие варианты из АПЛ.

Украинец с большой вероятностью останется в английской Премьер-лиге, а именно в нынешнем клубе, где у него действующий контракт до лета 2027 года.

В сезоне 2025/26 Миколенко провел 31 матч, отметившись одной результативной передачей, а в целом за «Эвертон» имеет более 150 игр во всех турнирах.

По теме:
Виталий Миколенко Эвертон трансферы Атлетико Мадрид свободный агент трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги продление контракта Игорь Цыганык
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем