Миколенко выбрал, где продолжить выступления: Атлетико или Эвертон

Футболист сборной Украины Виталий Миколенко вряд ли перейдет в мадридский «Атлетико».

По информации Игоря Цыганыка, футболист в первую очередь будет рассматривать возможность продолжения карьеры в «Эвертоне», а в случае альтернатив – другие варианты из АПЛ.

Украинец с большой вероятностью останется в английской Премьер-лиге, а именно в нынешнем клубе, где у него действующий контракт до лета 2027 года.

В сезоне 2025/26 Миколенко провел 31 матч, отметившись одной результативной передачей, а в целом за «Эвертон» имеет более 150 игр во всех турнирах.