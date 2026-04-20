Алексей БЕЛИК: «О таланте Цуканова знает вся страна»

Главный тренер юношеской команды «Шахтера» Алексей Белик высказался о победе над «Полесьем» U19 (2:0).

– В центральном матче 24-го тура Национальной лиги U19 «Шахтер» на выезде одержал победу над «Полесьем». Каким выдался этот поединок, и довольны ли результатом?

– Доволен результатом, а еще больше – игрой, потому что мы победили сильного соперника. «Полесье» имеет развитую клубную структуру, и в «Полесье» U19 есть игроки, выступающие за «Полесье-2» во Второй лиге. Это дает им значительное преимущество перед нашими футболистами с точки зрения борьбы, физической прочности и общего прогресса. Они скорее взрослеют, ведь играют против взрослых команд. В то же время и у нас есть футболисты, например, Цуканов или Сметана, которые находятся в поле зрения первой команды.

– В матче активным был Цуканов, его результативность стала решающей. Как оцениваете влияние игрока на построение игры, и насколько важно оно?

– Виктор - очень важный и талантливый исполнитель. Полагаю, об этом знает вся страна. Это футболист, который много работает и заслуживает того, чтобы его труд, как, например, сейчас, был отмечен результатом.

Виктор Цуканов забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 21 матче турнира. Также он дебютировал за первую команду «горняков».