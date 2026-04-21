  4. Олег САЛЕНКО: «Буковина – Динамо? Здесь есть один важный нюанс»
ФК Динамо. Олег Саленко

Легенда «Динамо» Олег Саленко поделился своими мыслями о матче киевлян против «Буковины».

«Совершенно понятно, что «Динамо» является фаворитом – статус клуба и подбор игроков говорят сами за себя. То, что они играют на выезде, не имеет принципиального значения. Однако я ожидаю хорошего противостояния, ведь у соперника также есть задача выйти в финал. Будет интересный футбол, в котором, конечно, должно победить «Динамо».

У «Динамо» хорошая глубина состава. А учитывая правило пяти замен, если игра не идет, тренер может существенно повлиять на ход матча. Я был на недавней игре «Динамо» с «Зарей» в УПЛ – там киевляне тоже слабо начали, но потом соперник немного сдал физически, а «Динамо» включилось в игру. В матче с «Буковиной» может произойти нечто подобное, ведь у черновчан нет такого равноценного резерва. Раньше я бы посоветовал динамовцам с первых минут включать тотальный прессинг, но сейчас команда так играть еще не может – не готова.

Но здесь есть еще один важный нюанс, который в последнее время играет большую роль в нашем футболе – это судейство. Даже с системой VAR у нас хватает ошибок и спорных моментов. К тому же команда, которая уже решила задачу выхода в Премьер-лигу, будет иметь огромное желание пройти «Динамо». Поэтому я действительно ожидаю серьезной борьбы. Если «Динамо» уступит команде из Первой лиги, это будет очень обидно для них.

«Я не люблю давать точные прогнозы, но скажу так: «Динамо» победит «Буковину» в матче, который точно не будет для них легким. Перед «Динамо» сейчас стоит четкая задача — выиграть Кубок, чтобы попасть в квалификацию Лиги Европы», – сказал Саленко.

По теме:
Буковина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
ФОТО. Жена футболиста Динамо опубликовала «беременный фотосет»
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Олег Саленко Динамо Киев Буковина Черновцы Буковина - Динамо Кубок Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это фарс». Во Франции не исключают, что Забарный больше не сыграет за ПСЖ
Футбол | 20 апреля 2026, 21:28 9
«Это фарс». Во Франции не исключают, что Забарный больше не сыграет за ПСЖ
«Это фарс». Во Франции не исключают, что Забарный больше не сыграет за ПСЖ

Гийом Конте подверг жесткой критике украинского защитника

Будущий соперник Шахтера в полуфинале ЛК сыграл боевой матч АПЛ
Футбол | 20 апреля 2026, 23:59 0
Будущий соперник Шахтера в полуфинале ЛК сыграл боевой матч АПЛ
Будущий соперник Шахтера в полуфинале ЛК сыграл боевой матч АПЛ

Кристал Пэлас и Вест Хэм разошлись миром, гол Исмаила Сарра не был засчитан

Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Футбол | 20.04.2026, 08:29
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Для сборной Украины нашли замену Реброву – это легенда Барселоны
Футбол | 20.04.2026, 09:22
Для сборной Украины нашли замену Реброву – это легенда Барселоны
Для сборной Украины нашли замену Реброву – это легенда Барселоны
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Другие виды | 20.04.2026, 09:09
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Легенда збірної росії.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 3
Футбол
Жребий Мадрида: соперница Ястремской. Свитолина, Костюк и Олейникова ждут
Жребий Мадрида: соперница Ястремской. Свитолина, Костюк и Олейникова ждут
19.04.2026, 20:03 3
Теннис
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 9
Теннис
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
19.04.2026, 11:34 8
Футбол
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
19.04.2026, 07:09
Авто/мото
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
20.04.2026, 07:00 6
Футбол
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
19.04.2026, 01:32
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
19.04.2026, 04:32
Футбол
