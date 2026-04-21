Олег САЛЕНКО: «Буковина – Динамо? Здесь есть один важный нюанс»

Легенда «Динамо» Олег Саленко поделился своими мыслями о матче киевлян против «Буковины».

«Совершенно понятно, что «Динамо» является фаворитом – статус клуба и подбор игроков говорят сами за себя. То, что они играют на выезде, не имеет принципиального значения. Однако я ожидаю хорошего противостояния, ведь у соперника также есть задача выйти в финал. Будет интересный футбол, в котором, конечно, должно победить «Динамо».

У «Динамо» хорошая глубина состава. А учитывая правило пяти замен, если игра не идет, тренер может существенно повлиять на ход матча. Я был на недавней игре «Динамо» с «Зарей» в УПЛ – там киевляне тоже слабо начали, но потом соперник немного сдал физически, а «Динамо» включилось в игру. В матче с «Буковиной» может произойти нечто подобное, ведь у черновчан нет такого равноценного резерва. Раньше я бы посоветовал динамовцам с первых минут включать тотальный прессинг, но сейчас команда так играть еще не может – не готова.

Но здесь есть еще один важный нюанс, который в последнее время играет большую роль в нашем футболе – это судейство. Даже с системой VAR у нас хватает ошибок и спорных моментов. К тому же команда, которая уже решила задачу выхода в Премьер-лигу, будет иметь огромное желание пройти «Динамо». Поэтому я действительно ожидаю серьезной борьбы. Если «Динамо» уступит команде из Первой лиги, это будет очень обидно для них.

«Я не люблю давать точные прогнозы, но скажу так: «Динамо» победит «Буковину» в матче, который точно не будет для них легким. Перед «Динамо» сейчас стоит четкая задача — выиграть Кубок, чтобы попасть в квалификацию Лиги Европы», – сказал Саленко.