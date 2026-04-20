Олег КУЗНЕЦОВ: «Пускай Буковина там обыгрывает всех подряд, но…»

Легендарный в прошлом защитник «Динамо» Олег Кузнецов не верит в то, что «Буковина» удивит киевлян в полуфинале Кубка Украины.

«Динамо» здесь – несомненный фаворит. У них, наверное, осталась единственная веская задача, чтобы хоть как-то скрасить этот сезон, – это победа в Кубке Украины. Поэтому статус лидера очевиден. Что касается «Буковины»... Судя по тем командам, которые поднялись в элиту из Первой лиги того года («Кудровка», СК «Полтава», «Эпицентр»), все они сейчас болтаются в зоне вылета или стыковых матчей. Исключение – это «Металлист 1925». Поэтому объективный уровень Первой лиги намного ниже. И пусть «Буковина» там обыгрывает всех подряд, разница в классе ощутима», – заявил Кузнецов.

«Конечно, я вижу в прессе, что и главный тренер, и игроки «Буковины» максимально настраиваются на эту игру. Всегда есть эта футбольная теория: в одном конкретном матче может произойти что угодно. Но я уверен, что «Динамо» все же спокойно одержит победу», – добавил экс-игрок киевлян.

Матч «Буковина» – «Динамо» пройдет в Тернополе во вторник и начнется в 18:00.