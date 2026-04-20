  4. Олег КУЗНЕЦОВ: «Пускай Буковина там обыгрывает всех подряд, но…»
20 апреля 2026, 19:10 |
Олег КУЗНЕЦОВ: «Пускай Буковина там обыгрывает всех подряд, но…»

Легендарный в прошлом защитник «Динамо» Олег Кузнецов не верит в то, что «Буковина» удивит киевлян в полуфинале Кубка Украины.

«Динамо» здесь – несомненный фаворит. У них, наверное, осталась единственная веская задача, чтобы хоть как-то скрасить этот сезон, – это победа в Кубке Украины. Поэтому статус лидера очевиден. Что касается «Буковины»... Судя по тем командам, которые поднялись в элиту из Первой лиги того года («Кудровка», СК «Полтава», «Эпицентр»), все они сейчас болтаются в зоне вылета или стыковых матчей. Исключение – это «Металлист 1925». Поэтому объективный уровень Первой лиги намного ниже. И пусть «Буковина» там обыгрывает всех подряд, разница в классе ощутима», – заявил Кузнецов.

«Конечно, я вижу в прессе, что и главный тренер, и игроки «Буковины» максимально настраиваются на эту игру. Всегда есть эта футбольная теория: в одном конкретном матче может произойти что угодно. Но я уверен, что «Динамо» все же спокойно одержит победу», – добавил экс-игрок киевлян.

Матч «Буковина» – «Динамо» пройдет в Тернополе во вторник и начнется в 18:00.

Назначены судьи на полуфинал Кубка Украины Металлист 1925 – Чернигов
Воспитанник Динамо, который не играл с 2025, может вернуться в Премьер-лигу
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала Динамо, ЛНЗ, Полесье и еще шесть команд
Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
Футбол | 20 апреля 2026, 10:14 2
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»

Мирон Богданович вспомнил, каким футболистом был Гусин

Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Футбол | 20 апреля 2026, 08:22 6
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть

Вратарь не перейдет в «Интер»

Альваро АРБЕЛОА: «Реалу легче выиграть Лигу чемпионов, чем Ла Лигу»
Футбол | 20.04.2026, 18:25
Альваро АРБЕЛОА: «Реалу легче выиграть Лигу чемпионов, чем Ла Лигу»
Альваро АРБЕЛОА: «Реалу легче выиграть Лигу чемпионов, чем Ла Лигу»
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
Футбол | 20.04.2026, 13:55
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
ФОТО. Два президента и потенциальный тренер сборной. VIPы на матче Шахтера
Футбол | 20.04.2026, 18:45
ФОТО. Два президента и потенциальный тренер сборной. VIPы на матче Шахтера
ФОТО. Два президента и потенциальный тренер сборной. VIPы на матче Шахтера
Популярные новости
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
19.04.2026, 08:34 5
Футбол
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
19.04.2026, 20:26 27
Футбол
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
19.04.2026, 01:32
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 2
Футбол
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 13
Теннис
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
20.04.2026, 08:29 3
Футбол
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
20.04.2026, 08:06 7
Футбол
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
18.04.2026, 21:17 4
Бокс
