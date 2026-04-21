Десятая неделя Битвы редакций. Кубковые матчи, включая поединок Динамо!
Sport.ua, UA-Football, betking продолжают конкурс с грандиозными призами
Стартует десятая неделя «Битвы редакций» с традиционно топовыми призами для читателей – новый конкурсный месяц!
Участие примут Sport.ua и UA-Football, а также букмекерская компания betking.
Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования девятой недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3 Pro!
А также родолжается очередная гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26.
Наушники получит тот, кто соберет больше всего флетов за одну Битву. Без рандома – только один победитель! По той же схеме будет определен и обладатель PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 в конце месяца (по сумме четырех недель Битвы редакций).
Список матчей для прогнозирования
- Буковина – Динамо (20.04. 18:00)
- Интер – Комо (20.04. 22:00)
- Байер – Бавария (22.04. 21:45)
- Порту – Спортинг (22.04. 22:45)
Что нужно сделать читателю:
- Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50.
- Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.
Пример комментария:
- Буковина – Динамо [Обе забьют – Да за 2.05]
- Интер – Комо [Победа Интера за 1.76]
- Байер – Бавария [Тотал меньше 4.0 за 1.62]
- Порту – Спортинг [Спортинг не проиграет в основное время за 1.57]
- Победитель Битвы редакций: Sport.ua
Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.
Важно:
- Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.
- Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.
- Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.
- Каждый прогноз равен одному флету.
- По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.
Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств
Прогнозы редакций
Sport.ua:
- Даниил Агарков: Буковина – Динамо [Обе забьют – Да за 2.05], Интер – Комо [Обе забьют – Нет за 2.05]
- Денис Кирильчук: Байер – Бавария [Тотал меньше 4.0 за 1.62], Порту – Спортинг [Обе забьют – Да за 1.76]
UA-Football:
- Михаил Качайло: Буковина – Динамо [Фора Динамо (-1) за 1.87], Интер – Комо [Победа Интера за 1.76]
- Владимир Зуев: Байер – Бавария [Победа Баварии за 1.54], Порту – Спортинг [Спортинг не проиграет в основное время за 1.57]
betking:
- Михаил Кузьменко: Буковина – Динамо [Фора Динамо (-1) за 1.87], Интер – Комо [Победа Интера за 1.76]
- Ярослав Перканюк: Байер – Бавария [Победа Баварии за 1.54], Порту – Спортинг [Тотал меньше 2.5 за 1.76]
Команда (UA-Football или Sport.ua) с худшим финансовым результатом по сравнению с betking вылетает из «Битвы редакций».
Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.
Линия и коэффициенты на матч Буковина – Динамо
Линия и коэффициенты на матч Интер – Комо
Линия и коэффициенты на матч Байер – Бавария
Линия и коэффициенты на матч Порту – Спортинг
Условия получения призов для читателей
1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)
Читатели претендуют на фрибеты, если:
- оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);
- выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);
- подписаны на Telegram-каналы Sport.ua, UA-Football и betking.
- Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.
2. AirPods 3 Pro (дополнительный приз недели)
В конкурсе участвуют все читатели, которые:
- собрали больше прибыли, чем победитель недели Битвы редакций;
- не обязательно правильно выбрали победителя Битвы редакций.
- Победителем становится участник, набравший наибольшее количество флетов.
3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)
По итогам четырех недель PlayStation достаётся участнику с наибольшей суммарной прибылью по флетам – без рандома. Если ни один прогнозист не превзошел победителя «Битвы редакций» хотя бы на одной неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.
Правила публикации комментариев
- От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).
- Мульти-аккаунты строго запрещены.
- Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.
- Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.
Правила и условия конкурса «Битва редакций»
- Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.
- Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.
- Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.
- Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.
- Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.
- Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.
- Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.
- Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.
Інтер-Комо Ф1 -2 за 4.75
Баєр-Баварія Ф2 -2 за 3.10
Порту-Спортінг Ф1 -1 за 3.40
Переможець Битви редакцій-betking
Інтер - Комо [Тб 2,5 за 1,76]
Баєр-Баварія [Баварія більше 2,5 за 2,0]
Порту- Спортінг [Обидві забʼють так за 1,76]
Переможець битви редакцій - ua-football
Інтер - Комо (Тотал Більше 2,5 за 1,76)
Баєр - Баварія (Нічия за 5)
Порту - Спортінг (Нічия за 3,1)
Переможець Битви Редакцій - Sport.ua.
Байер - Байерн.
Интер - Комо (Інтер тотал голів більше 1,5 за 1,74)
Баєр - Баварія (ТМ 3,5 за 2,0)
Порту - Спортінг (Перемогга Порту за 2,25)
Переможець Битви редакцій - betking.
Інтер - Комо [Індивідуальний тотал Інтера більше 1,5 за 1,74]
Баєр - Баварія [Тотал більше 3,5 за 1,76]
Порту - Спортінг [Тотал менше 2,5 за 1,76]
Переможець «Битви редакцій»: Sport.ua
Интер – Комо [Победа Интера за 1.76]
Байер – Бавария [ТБ 4 за 2.25]
Порту – Спортинг [ОЗ - Да за 1.76]
Победитель Битвы редакций: Sport.ua
Інтер - Комо [Фора Інтера (-1)за 2,25]
Баєр - Баварія [Тотал менше 3,5 за 2,00]
Порту - Спортінг [Обидві команди заб'ють - так за 1,76]
Переможець "Битви редакцій" - Sport.ua.
Інтер - Комо [Перемога Інтера за 1.76]
Баєр - Баварія [Фора Баварії ( -1 ) за 1.80]
Порту - Спортінг [ Перемога Порту за 2.25 ]
Переможець "Битви редакцій - betking.
Інтер Комо(тот б 2.5 за 1.76)
Байер Баварія (Фор2 -1 за 1.8)
Порту Спортінг(тот Б2 за 1.5)
Інтер - Комо (Перемога Інтера - 1.76)
Баєр - Баварія (тотал менше 3.5 - 2.00)
Порту - Спортінг (Фора Спортінга 0 за 2.30)
Переможець БР - Sport.ua
Інтер - Комо [П1 за 1.76]
Баєр - Баварія [ТБ 3.5 за 1.76]
Порту - Спортінг [ТБ 2.5 за 2.00]
Переможець Битви редакцій - UA-Football
Інтер – Комо [ТБ 2.5 за 1.76]
Баєр – Баварія [П2 за 1.54]
Порту – Спортінг [ТБ 2.5 за 2.00]
Переможець битви редакцій – betking
Інтер – Комо [Перемога Інтера за 1.76]
Баєр – Баварія [Перемога Баварії за 1.54]
Порту – Спортінг [ТМ 2.5 за 1.76]
Переможець «Битви редакцій» – Sport.ua
Інтер – Комо [Перемога Інтера за 1,76]
Баєр – Баварія [Перемога Баварії за 1,54]
Порту – Спортінг [Тотал менше 2,5 за 1,76]
Переможець «Битви редакцій» – betking