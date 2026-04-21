  4. Десятая неделя Битвы редакций. Кубковые матчи, включая поединок Динамо!
21 апреля 2026, 12:05 | Обновлено 21 апреля 2026, 13:15
Десятая неделя Битвы редакций. Кубковые матчи, включая поединок Динамо!

Sport.ua, UA-Football, betking продолжают конкурс с грандиозными призами

Коллаж Sport.ua

Стартует десятая неделя «Битвы редакций» с традиционно топовыми призами для читателей – новый конкурсный месяц!

Участие примут Sport.ua и UA-Football, а также букмекерская компания betking.

Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования девятой недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3 Pro!

А также родолжается очередная гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26.

Наушники получит тот, кто соберет больше всего флетов за одну Битву. Без рандома – только один победитель! По той же схеме будет определен и обладатель PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 в конце месяца (по сумме четырех недель Битвы редакций).

Список матчей для прогнозирования

  • Буковина – Динамо (20.04. 18:00)
  • Интер – Комо (20.04. 22:00)
  • Байер – Бавария (22.04. 21:45)
  • Порту – Спортинг (22.04. 22:45)

Что нужно сделать читателю:

  1. Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50.
  2. Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.

Пример комментария:

  • Буковина – Динамо [Обе забьют – Да за 2.05]
  • Интер – Комо [Победа Интера за 1.76]
  • Байер – Бавария [Тотал меньше 4.0 за 1.62]
  • Порту – Спортинг [Спортинг не проиграет в основное время за 1.57]
  • Победитель Битвы редакций: Sport.ua

Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.

Важно:

  • Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.
  • Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.
  • Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.
  • Каждый прогноз равен одному флету.
  • По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.
    Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств

Прогнозы редакций

Sport.ua:

  • Даниил Агарков: Буковина – Динамо [Обе забьют – Да за 2.05], Интер – Комо [Обе забьют – Нет за 2.05]
  • Денис Кирильчук: Байер – Бавария [Тотал меньше 4.0 за 1.62], Порту – Спортинг [Обе забьют – Да за 1.76]

UA-Football:

  • Михаил Качайло: Буковина – Динамо [Фора Динамо (-1) за 1.87], Интер – Комо [Победа Интера за 1.76]
  • Владимир Зуев: Байер – Бавария [Победа Баварии за 1.54], Порту – Спортинг [Спортинг не проиграет в основное время за 1.57]

betking:

  • Михаил Кузьменко: Буковина – Динамо [Фора Динамо (-1) за 1.87], Интер – Комо [Победа Интера за 1.76]
  • Ярослав Перканюк: Байер – Бавария [Победа Баварии за 1.54], Порту – Спортинг [Тотал меньше 2.5 за 1.76]

Команда (UA-Football или Sport.ua) с худшим финансовым результатом по сравнению с betking вылетает из «Битвы редакций».

Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.

Линия и коэффициенты на матч Буковина – Динамо

Линия и коэффициенты на матч Интер – Комо

Линия и коэффициенты на матч Байер – Бавария

Линия и коэффициенты на матч Порту – Спортинг

Условия получения призов для читателей

1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)

Читатели претендуют на фрибеты, если:

  • оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);
  • выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);
  • подписаны на Telegram-каналы Sport.ua, UA-Football и betking.
  • Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.

2. AirPods 3 Pro (дополнительный приз недели)

В конкурсе участвуют все читатели, которые:

  • собрали больше прибыли, чем победитель недели Битвы редакций;
  • не обязательно правильно выбрали победителя Битвы редакций.
  • Победителем становится участник, набравший наибольшее количество флетов.

3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)

По итогам четырех недель PlayStation достаётся участнику с наибольшей суммарной прибылью по флетам – без рандома. Если ни один прогнозист не превзошел победителя «Битвы редакций» хотя бы на одной неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.

Правила публикации комментариев

  • От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).
  • Мульти-аккаунты строго запрещены.
  • Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.
  • Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.

Правила и условия конкурса «Битва редакций»

  • Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.
  • Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.
  • Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.
  • Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.
  • Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.
  • Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.
  • Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.
  • Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.

Буковина-Динамо Ф2 -2 за 4.00
Інтер-Комо Ф1 -2 за 4.75
Баєр-Баварія Ф2 -2 за 3.10
Порту-Спортінг Ф1 -1 за 3.40
Переможець Битви редакцій-betking
Буковина - Динамо [Динамо більше 1,5 за 1,69]
Інтер - Комо [Тб 2,5 за 1,76]
Баєр-Баварія [Баварія більше 2,5 за 2,0]
Порту- Спортінг [Обидві забʼють так за 1,76]
Переможець битви редакцій - ua-football
Буковина -Динамо (Обидві команди заб'ють - так за 2,05)Інтер - Комо (Фора Інтера (-1)за 2,25)Баєр - Баварія (Тотал менше 3,5 за 2,00)Порту - Спортінг (Обидві команди заб'ють - так за 1,76)Битва редакцій - Sport.ua.
Буковина - Динамо (Фора Динамо -1,5 за 2,45)
Інтер - Комо (Тотал Більше 2,5 за 1,76)
Баєр - Баварія (Нічия за 5)
Порту - Спортінг (Нічия за 3,1)
Переможець Битви Редакцій - Sport.ua.
Вообще то, в свете современной тактовки  играют 
Байер - Байерн.
Буковина - Динамо - (ОЗ - ДА за 2,05)
Интер - Комо (Інтер тотал голів більше 1,5 за 1,74)
Баєр - Баварія (ТМ 3,5 за 2,0)
Порту - Спортінг (Перемогга Порту за 2,25)
Переможець Битви редакцій - betking.
Буковина - Динамо [Нічия за 4,00]
Інтер - Комо [Індивідуальний тотал Інтера більше 1,5 за 1,74]
Баєр - Баварія [Тотал більше 3,5 за 1,76]
Порту - Спортінг [Тотал менше 2,5 за 1,76]
Переможець «Битви редакцій»: Sport.ua
Буковина – Динамо [ОЗ – Да за 2.05]
Интер – Комо [Победа Интера за 1.76]
Байер – Бавария [ТБ 4 за 2.25]
Порту – Спортинг [ОЗ - Да за 1.76]
Победитель Битвы редакций: Sport.ua
Буковина -Динамо [Обидві команди заб'ють - так за 2,05]
Інтер - Комо [Фора Інтера (-1)за 2,25]
Баєр - Баварія [Тотал менше 3,5 за 2,00]
Порту - Спортінг [Обидві команди заб'ють - так за 1,76]
Переможець "Битви редакцій" - Sport.ua.
Буковина - Динамо [ Фора Динамо (-1) за 1.87] 
Інтер - Комо [Перемога Інтера за 1.76]
Баєр - Баварія [Фора Баварії ( -1 ) за 1.80]
Порту - Спортінг [ Перемога Порту за 2.25 ]
Переможець "Битви редакцій - betking.
Буковина Динамо(ф2-1 за 1.87)
Інтер Комо(тот б 2.5 за 1.76)
Байер Баварія (Фор2 -1 за 1.8)
Порту Спортінг(тот Б2 за 1.5)
Буковина-Динамо(фора Динамо -1.5 за 2.45) Інтер-Комо (індивідуальний тотал Інтера більше 2.5 за 3.25) Баєр-Баварія(фора Баварії -1.5 за 2.20) Порто-Спортінг (фора Порто -1.5 за 4.20)Переможець битви редакцій -betking
Буковина – Динамо [П1 за 6,33]Інтер – Комо [Комо не програє за 1,96]Баєр – Баварія [Тотал менше 4,0 за 1,62]Порту – Спортінг [П1 за 2,25]Переможець «Битви редакцій»: Sport.ua
Буковина – Динамо [Фора Буковини (+1.5) за 1,52]Інтер – Комо [Тотал менше 3 за 1,57]Баєр – Баварія [ІТМ2 (2.5) за 1,71]Порту – Спортінг [Спортінг не програє в основний час за 1,57]Переможець «Битви редакцій»: betking
Буковина – Динамо [Обидві команди заб'ють – Так за 2,05]Інтер – Комо [Перемога Інтера за 1,76]Баєр – Баварія [П2 за 1,54]Порту – Спортінг [ІТБ1 (1.5) за 2,20]Переможець «Битви редакцій»: Sport.ua
Буковина - Динамо (Буковина не програє - 2.42)
Інтер - Комо (Перемога Інтера - 1.76)
Баєр - Баварія (тотал менше 3.5 - 2.00)
Порту - Спортінг (Фора Спортінга 0 за 2.30)
Переможець БР - Sport.ua
Буковина – Динамо [Обидві команди - ні за 1.73]
Інтер - Комо [П1 за 1.76]
Баєр - Баварія [ТБ 3.5 за 1.76]
Порту - Спортінг [ТБ 2.5 за 2.00]
Переможець Битви редакцій - UA-Football
Буковина – Динамо [Обидві забʼють – так за 2.05]
Інтер – Комо [ТБ 2.5 за 1.76]
Баєр – Баварія [П2 за 1.54]
Порту – Спортінг [ТБ 2.5 за 2.00]
Переможець битви редакцій – betking
Буковина – Динамо [Перемога Динамо за 1.5]
Інтер – Комо [Перемога Інтера за 1.76]
Баєр – Баварія [Перемога Баварії за 1.54]
Порту – Спортінг [ТМ 2.5 за 1.76]
Переможець «Битви редакцій» – Sport.ua
Буковина – Динамо [Обидві команди заб'ють – Ні за 1,73]
Інтер – Комо [Перемога Інтера за 1,76]
Баєр – Баварія [Перемога Баварії за 1,54]
Порту – Спортінг [Тотал менше 2,5 за 1,76]
Переможець «Битви редакцій» – betking
