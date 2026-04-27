27 апреля 2026, 02:32
Знаменитый клуб решил выгнать форварда сборной Украины

Артем Довбик летом покинет клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В «Роме» готовится масштабное обновление состава. Руководство клуба планирует серьезную перестройку команды независимо от того, кто возглавит «волков» в следующем сезоне.

По данным Corriere dello Sport, уже сформирован список футболистов, которые точно покинут Рим летом. Среди них – Артем Довбик, Стефан Эль-Шаарави, Брайан Сарагоса, Лоренцо Вентурино, Эван Фергюсон, Костас Цимикас и Зеки Челик. Часть из них вернется из аренды, другие не входят в планы клуба из-за игровых показателей.

Также под вопросом остается будущее Пауло Дибалы, Девайна Ренша, Анхелиньо и Лоренцо Пеллегрини. Из-за требований финансового фейр-плей «Рома» может продать Куадио Коне и Эвана Н’Дику, на которых есть спрос на трансферном рынке. Всего команду могут покинуть до 13 игроков.

Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Стефан Эль-Шаарави Брайан Сарагоса Эван Фергюсон Костас Цимикас Зеки Челик Пауло Дибала Девайн Ренш Анхелиньо Лоренцо Пеллегрини Куадио Коне
Дмитрий Олийченко Источник: Corriere dello Sport
ФОТО. Судаков показал семейную идиллию в Лиссабоне
Футбол | 27 апреля 2026, 01:26 1
ПЗДЦь! У заголовочника дах зовсім поїав за межі свідомості!😂😛😁
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
