Знаменитый клуб решил выгнать форварда сборной Украины

В «Роме» готовится масштабное обновление состава. Руководство клуба планирует серьезную перестройку команды независимо от того, кто возглавит «волков» в следующем сезоне.

По данным Corriere dello Sport, уже сформирован список футболистов, которые точно покинут Рим летом. Среди них – Артем Довбик, Стефан Эль-Шаарави, Брайан Сарагоса, Лоренцо Вентурино, Эван Фергюсон, Костас Цимикас и Зеки Челик. Часть из них вернется из аренды, другие не входят в планы клуба из-за игровых показателей.

Также под вопросом остается будущее Пауло Дибалы, Девайна Ренша, Анхелиньо и Лоренцо Пеллегрини. Из-за требований финансового фейр-плей «Рома» может продать Куадио Коне и Эвана Н’Дику, на которых есть спрос на трансферном рынке. Всего команду могут покинуть до 13 игроков.