  4. 50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
09 апреля 2026, 21:58
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Турецкий «Фенербахче» планирует серьезно усилить атаку во время летнего трансферного окна.

Президент клуба Садетттин Саран выделил около 50 миллионов евро на подписание форварда топ-уровня.

В шорт-листе стамбульского клуба сразу несколько звездных имен: Роберт Левандовски, Кристофер Нкунку, Дарвин Нуньес, Артем Довбик и Серу Гирасси.

Кроме того, по информации источников, «Фенербахче» может использовать бразильца Фреда в качестве части сделок, в частности в переговорах с клубами из Бразилии.

Ранее появилась информация, что футболист сборной Украины Артем Довбик был близок к трансферу в туринский «Ювентус».

Артем Довбик трансферы Серии A трансферы Рома Рим Фенербахче
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
