50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
Артем может перейти в «Фенербахче»
Турецкий «Фенербахче» планирует серьезно усилить атаку во время летнего трансферного окна.
Президент клуба Садетттин Саран выделил около 50 миллионов евро на подписание форварда топ-уровня.
В шорт-листе стамбульского клуба сразу несколько звездных имен: Роберт Левандовски, Кристофер Нкунку, Дарвин Нуньес, Артем Довбик и Серу Гирасси.
Кроме того, по информации источников, «Фенербахче» может использовать бразильца Фреда в качестве части сделок, в частности в переговорах с клубами из Бразилии.
Ранее появилась информация, что футболист сборной Украины Артем Довбик был близок к трансферу в туринский «Ювентус».
