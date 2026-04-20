  4. Сыграет ли Алькарас на Мастерсе в Риме? Что известно
20 апреля 2026, 15:47 | Обновлено 20 апреля 2026, 15:56
60
0

Карлос снялся с тысячника в Мадриде из-за травмы запястья

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 2) снялся с грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде из-за травмы.

Карлос получил травму правого запястья в первом круге пятисотника в Барселоне.

Директор тысячника в Мадриде Фелисиано Лопес предположил, что участие Карлоса маловероятно на Мастерсе в Риме, поделившись мыслями для Radioestadio.

Он отметил, что не разговаривал ни с ним, ни с врачом, но из того, что он слышал, ему известно, что у испанского теннисиста воспаление сухожилия запястья. Сам переживший эту травму, и знающий о сроках восстановления, он считает, что для Карлоса участие на турнире в Риме практически невозможно.

Лопес считает, что из-за травмы такого плана нужно больше времени на восстановление и он надеется, что Алькарас сможет вернуться к старту Ролан Гаррос.

Алина Грушко Источник: Punto de Break
