  4. Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Всегда настраиваем игроков на агрессивный футбол»
19.04.2026 11:00 – FT 1 : 6
20 апреля 2026, 12:57 | Обновлено 20 апреля 2026, 12:58
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Всегда настраиваем игроков на агрессивный футбол»

Наставник «Агробизнеса» подвел итог матча с запорожским «Металлургом»

107
ФК Агробизнес. Александр Чижевский

В матче 24-го тура Первой лиги «Агробизнес» на выезде со счетом 6:1 разгромил запорожский «Металлург». Результат поединка прокомментировал главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«Очень приятно вернуться в Запорожье, потому что одно время имел отношение к команде Металлург. Два года провел здесь с вашим главным тренером где-то в 2000 году. Что касается игры, где-то на первой минуте пропустили мяч, хотя отмечали, что первые минуты нужно быть сконцентрированными. Но хорошо, что быстро отыгрались и взяли игру под контроль. За это я футболистов поблагодарил. При всем этом показали содержательную комбинационную игру.

Забили шесть мячей. Агробизнес, наверное, еще не забивал сколько мячей. Я поблагодарил футболистов, потому что у нас есть своя цель, к которой мы идем. И нас сейчас ждет как раз прямой конкурент за переходные матчи – Ингулец. Будем готовиться к ним.

Подчеркивал перед игрой, что наши нападающие на сборах очень много мячей забили, а в чемпионате еще ни одного не провели. И сегодня Ныч забил три, мяча Кузьмин, Ризнык. Я доволен, что линия атаки сегодня создала достаточно моментов и использовали их. Мы всегда настраиваем своих футболистов на агрессивный футбол в линии атаки, потому что отбиваться, играть от обороны – мы отходим от того. Мы хотим играть первым номером и нам это удалось, потому и забили столько мячей», – сказал Александр Чижевский.

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ризнык (Агробизнес).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Толочко (Агробизнес).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Нич (Агробизнес).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Нич (Агробизнес).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Нижник (Агробизнес).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Нич (Агробизнес).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Рудавский (Металлург Зп).
Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Андрей Ризнык Агробизнес Назарий Ныч Роман Кузьмин Александр Чижевский пресс-конференция
