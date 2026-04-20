Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Всегда настраиваем игроков на агрессивный футбол»

В матче 24-го тура Первой лиги «Агробизнес» на выезде со счетом 6:1 разгромил запорожский «Металлург». Результат поединка прокомментировал главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«Очень приятно вернуться в Запорожье, потому что одно время имел отношение к команде Металлург. Два года провел здесь с вашим главным тренером где-то в 2000 году. Что касается игры, где-то на первой минуте пропустили мяч, хотя отмечали, что первые минуты нужно быть сконцентрированными. Но хорошо, что быстро отыгрались и взяли игру под контроль. За это я футболистов поблагодарил. При всем этом показали содержательную комбинационную игру.

Забили шесть мячей. Агробизнес, наверное, еще не забивал сколько мячей. Я поблагодарил футболистов, потому что у нас есть своя цель, к которой мы идем. И нас сейчас ждет как раз прямой конкурент за переходные матчи – Ингулец. Будем готовиться к ним.

Подчеркивал перед игрой, что наши нападающие на сборах очень много мячей забили, а в чемпионате еще ни одного не провели. И сегодня Ныч забил три, мяча Кузьмин, Ризнык. Я доволен, что линия атаки сегодня создала достаточно моментов и использовали их. Мы всегда настраиваем своих футболистов на агрессивный футбол в линии атаки, потому что отбиваться, играть от обороны – мы отходим от того. Мы хотим играть первым номером и нам это удалось, потому и забили столько мячей», – сказал Александр Чижевский.