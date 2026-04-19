Разгром в Запорожье. Агробизнес разобрался с Металлургом

В воскресенье, 19 апреля, в Запорожье состоялся матч 24-го тура Первой лиги. Аутсайдер турнира «Металлург» принимал претендующий на выход в УПЛ «Агробизнес».

Матч начался результативно. Уже на второй минуте Михаил Рудавский вывел хозяев поля вперед.

«Агробизнес» отыгрался на 10-й минуте. Назарий Ныч сыграл на добивании после попадания мяча в штангу.

На 18-й минуте матч прервали из-за воздушной тревоги. После возобновления поединка хозяева пропустили еще три мяча. Отличились Роман Кузьмин и Ныч (дважды).

После перерыва «Агробизнес» продолжил забивать. На 54-й минуте Роман Толочко сделал счет 1:5. А на 69-й минуте Андрей Ризнык забил шестой мяч.

Первая лига. 24-й тур. Запорожье, стадион «Славутич-Арена». 19 апреля

«Металлург» (Запорожье) – «Агробизнес» (Волочиск) – 1:6

Голы: Рудавский, 2 – Ныч, 10, 30, 42, Кузьмин, 27, Толочко, 54. Ризнык, 69

