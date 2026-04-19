Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разгром в Запорожье. Агробизнес разобрался с Металлургом
Первая лига
Металлург Зп
19.04.2026 11:00 – FT 1 : 6
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
19 апреля 2026, 13:56 | Обновлено 19 апреля 2026, 13:57
276
1

1 Comments
ФК Металлург

В воскресенье, 19 апреля, в Запорожье состоялся матч 24-го тура Первой лиги. Аутсайдер турнира «Металлург» принимал претендующий на выход в УПЛ «Агробизнес».

Матч начался результативно. Уже на второй минуте Михаил Рудавский вывел хозяев поля вперед.

«Агробизнес» отыгрался на 10-й минуте. Назарий Ныч сыграл на добивании после попадания мяча в штангу.

На 18-й минуте матч прервали из-за воздушной тревоги. После возобновления поединка хозяева пропустили еще три мяча. Отличились Роман Кузьмин и Ныч (дважды).

После перерыва «Агробизнес» продолжил забивать. На 54-й минуте Роман Толочко сделал счет 1:5. А на 69-й минуте Андрей Ризнык забил шестой мяч.

Первая лига. 24-й тур. Запорожье, стадион «Славутич-Арена». 19 апреля

«Металлург» (Запорожье) – «Агробизнес» (Волочиск) – 1:6

Голы: Рудавский, 2 – Ныч, 10, 30, 42, Кузьмин, 27, Толочко, 54. Ризнык, 69

Видеозапись матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ризнык (Агробизнес).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Толочко (Агробизнес).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Нич (Агробизнес).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Нич (Агробизнес).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Нижник (Агробизнес).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Нич (Агробизнес).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Рудавский (Металлург Зп).
По теме:
Кривбасс – Рух – 3:0. Два автогола и разгром. Видео голов и обзор матча
Не удержали победу. ЮКСА потеряла очки, пропустив в конце матча
Словно в страшном сне. Кривбасс разгромил Рух
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
Бокс | 19 апреля 2026, 10:15 1
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс

Ричард Торрес похвалил Александра Усика

Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Бокс | 18 апреля 2026, 21:17 3
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке

Александр Грицив не оставил шансов опытному представителю Нигерии Оланреваджу Дуродоле

Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Футбол | 19.04.2026, 09:30
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Мудрик получает невероятную зарплату в Челси. Названы точные цифры
Футбол | 19.04.2026, 07:02
Мудрик получает невероятную зарплату в Челси. Названы точные цифры
Мудрик получает невероятную зарплату в Челси. Названы точные цифры
Шевченко вспомнил последний разговор с Луческу: «Уже тогда были проблемы»
Футбол | 19.04.2026, 12:19
Шевченко вспомнил последний разговор с Луческу: «Уже тогда были проблемы»
Шевченко вспомнил последний разговор с Луческу: «Уже тогда были проблемы»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Інтрига в 1 лізі вмерла остаточно. Тепер команді першої четвірки можуть сміливо продавати  свої матчі тим, кому потрібні очки.... Ні Агробізнес, ні Л.Берег не прагнуть в ПЛ, це 100 відсотково. Що там робити буде Чорноморець - одному Богу відомо.Якщо зараз гравцям команди не платять гроші, а гравці Чорноморець-2 грають за тарілку борща, то перспективи у клуба туже туманні у ПЛ....
Ответить
0
Популярные новости
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
18.04.2026, 10:28 6
Футбол
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
18.04.2026, 08:52 7
Футбол
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
17.04.2026, 08:05 2
Футбол
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 18:05 58
Теннис
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 23:31 2
Теннис
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 17:25 44
Теннис
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 00:59 15
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
18.04.2026, 04:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем