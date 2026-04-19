Металлург – Агробизнес – 1:6. Хет-трик Ныча. Видео голов и обзор матча
«Агробизнес» решил судьбу матча еще в первом тайме
В матче 24-го тура Первой лиги «Металлург» в Запорожье принимал «Агробизнес». Хозяева забили первыми, но затем получили в свои ворота шесть мячей.
Матч начался результативно. Уже на второй минуте Михаил Рудавский вывел «Металлург» вперед.
«Агробизнес» отыгрался на 10-й минуте. Назарий Ныч сыграл на добивании после попадания мяча в штангу.
На 18-й минуте поединок прервали из-за воздушной тревоги. После возобновления матча гости забили еще три мяча. Отличились Роман Кузьмин и Назарий Ныч (дважды).
После перерыва «Агробизнес» продолжил забивать. На 54-й минуте Роман Толочко сделал счет 1:5. А на 69-й минуте Андрей Ризнык забил шестой мяч.
Первая лига. 24-й тур. Запорожье, стадион «Славутич-Арена». 19 апреля
«Металлург» (Запорожье) – «Агробизнес» (Волочиск) – 1:6
Голы: Рудавский, 2 – Ныч, 10, 30, 42, Кузьмин, 27, Толочко, 54, Ризнык, 69
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
