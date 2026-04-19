Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлург – Агробизнес – 1:6. Хет-трик Ныча. Видео голов и обзор матча
19.04.2026 11:00 – FT 1 : 6
Украина. Первая лига
19 апреля 2026, 21:39 | Обновлено 19 апреля 2026, 21:40
Металлург – Агробизнес – 1:6. Хет-трик Ныча. Видео голов и обзор матча

«Агробизнес» решил судьбу матча еще в первом тайме

ФК ЛНЗ. Назарий Ныч

В матче 24-го тура Первой лиги «Металлург» в Запорожье принимал «Агробизнес». Хозяева забили первыми, но затем получили в свои ворота шесть мячей.

Матч начался результативно. Уже на второй минуте Михаил Рудавский вывел «Металлург» вперед.

«Агробизнес» отыгрался на 10-й минуте. Назарий Ныч сыграл на добивании после попадания мяча в штангу.

На 18-й минуте поединок прервали из-за воздушной тревоги. После возобновления матча гости забили еще три мяча. Отличились Роман Кузьмин и Назарий Ныч (дважды).

После перерыва «Агробизнес» продолжил забивать. На 54-й минуте Роман Толочко сделал счет 1:5. А на 69-й минуте Андрей Ризнык забил шестой мяч.

Первая лига. 24-й тур. Запорожье, стадион «Славутич-Арена». 19 апреля

«Металлург» (Запорожье) – «Агробизнес» (Волочиск) – 1:6

Голы: Рудавский, 2 – Ныч, 10, 30, 42, Кузьмин, 27, Толочко, 54, Ризнык, 69

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ризнык (Агробизнес).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Толочко (Агробизнес).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Нич (Агробизнес).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Нич (Агробизнес).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Нижник (Агробизнес).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Нич (Агробизнес).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Рудавский (Металлург Зп).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
