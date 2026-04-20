Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЮКСА выступила с официальным обращением к президенту ПФЛ
Украина. Первая лига
20 апреля 2026, 12:35
Футбольный клуб «ЮКСА» (Тарасовка) обратился с официальным заявлением к президенту ПФЛ Александру Каденко:

«Уважаемый Александр Валентинович!

Футбольный клуб «ЮКСА» выражает Вам свое уважение и обращается с просьбой предоставить официальные разъяснения относительно отдельных судейских решений, которые имели место в матчах Первой лиги ПФЛ с участием нашей команды и, по нашему мнению, непосредственно повлияли на итоговые результаты указанных поединков.

В частности, речь идет о следующих эпизодах:

1. Матч 23-го тура Первой лиги ПФЛ

«Пробой» (Городенка) — «ЮКСА»

31:08 мин.

Арбитр матча фиксирует неправильное введение мяча в игру. В то же время уже в следующем эпизоде игрок НК «Пробий» №16 во время введения мяча отрывает обе ноги от земли, что является нарушением правил. Реакции арбитра и ассистентов на данный эпизод нет.

33:13 мин.

Игрок ФК «ЮКСА» №7 после подачи с фланга вступает в борьбу за мяч с игроком НК «Пробой» №31. Борьба происходит в рамках правил («плечо к плечу»), при этом игрок «ЮКСА» выигрывает единоборство. Несмотря на это, арбитр фиксирует нарушение правил и назначает штрафной удар.

Концовка матча

Арбитром был ошибочно назначен угловой удар в пользу НК «Пробой» вместо вброса мяча с боковой линии. Указанное решение привело к развитию результативной атаки соперника.

2. Матч 24-го тура Первой лиги ПФЛ

«ЮКСА» — «Виктория» (Сумы)

89:10 мин.

Во время борьбы за верховой мяч игрок ФК «ЮКСА» №45, имея преимущество в позиции и первым вступая в единоборство, выигрывает его. В то же время игрок ФК «Виктория» №9, не имея реальной возможности сыграть в мяч, наносит толчок в спину игроку «ЮКСА» №45, лишая его возможности продолжить борьбу. Нарушение не было зафиксировано, в результате чего мяч перешел во владение ФК «Виктория» и привело к назначению вброса с боковой линии в их пользу.

90 мин. матча

Арбитром было принято решение о вбросе мяча с боковой линии в пользу ФК «Виктория» вместо ФК «ЮКСА». В результате этого решения команда соперника организовала атаку и забила гол, который непосредственно повлиял на итоговый результат встречи.

В связи с изложенным просим предоставить официальные письменные разъяснения относительно указанных игровых эпизодов с подробным анализом правильности или ошибочности принятых судейских решений в соответствии с действующими Правилами игры.

Надеемся на объективное и беспристрастное рассмотрение данного обращения и соответствующие выводы.

С уважением,

ФК «ЮКСА».

Ранее «Колос» официально обратился к Андрею Шевченко.

По теме:
ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу ПФЛ Украины Александр Каденко судейство
Дмитрий Вус Источник: ФК ЮКСА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем