Забарного разнесли во Франции и сравнили с дорогим украинцем

Известный французский комментатор Валид Ашершур раскритиковал украинского футболиста французского «ПСЖ» Илью Забарного.

«Илья Забарный, чем дальше, тем больше он похож на Дмитрия Чигринского. Мы имеем дело с ошибкой», – сказал Валид Ашершур.

Чигринский в 2009 году за 25 миллионов евро перешел из «Шахтера» в «Барселону», но так и не смог проявить себя.

Ранее в матче 30-го тура Лиги 1 ПСЖ неожиданно потерял очки на собственном поле, уступив «Лиону» со счетом 1:2 на стадионе Парк де Пренс, Илья Забарный получил одну из лучших оценок.