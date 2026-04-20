Забарного разнесли во Франции и сравнили с дорогим украинцем
Валид Ашершур – об украинском футболисте
Известный французский комментатор Валид Ашершур раскритиковал украинского футболиста французского «ПСЖ» Илью Забарного.
«Илья Забарный, чем дальше, тем больше он похож на Дмитрия Чигринского. Мы имеем дело с ошибкой», – сказал Валид Ашершур.
Чигринский в 2009 году за 25 миллионов евро перешел из «Шахтера» в «Барселону», но так и не смог проявить себя.
Ранее в матче 30-го тура Лиги 1 ПСЖ неожиданно потерял очки на собственном поле, уступив «Лиону» со счетом 1:2 на стадионе Парк де Пренс, Илья Забарный получил одну из лучших оценок.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
