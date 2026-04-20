Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ – Лион
Украинец стал лучшим в составе хозяев
В матче 30-го тура Лиги 1 ПСЖ неожиданно потерял очки на собственном поле, уступив «Лиону» со счётом 1:2 на стадионе «Парк де Пренс».
Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе парижан и провел на поле весь матч. По итогам встречи статистический портал FlashScore оценил его игру в 8,2 балла – самый высокий балл в составе парижан.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Героем встречи был признан нападающий «Лиона» Афонсу Морейра, который забил один из голов в этом матче и получил самую высокую оценку – 8,7.
Оценки матча ПСЖ – Лион
