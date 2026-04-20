  4. Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ – Лион
20 апреля 2026, 00:00 |
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ – Лион

Украинец стал лучшим в составе хозяев

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В матче 30-го тура Лиги 1 ПСЖ неожиданно потерял очки на собственном поле, уступив «Лиону» со счётом 1:2 на стадионе «Парк де Пренс».

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе парижан и провел на поле весь матч. По итогам встречи статистический портал FlashScore оценил его игру в 8,2 балла – самый высокий балл в составе парижан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Героем встречи был признан нападающий «Лиона» Афонсу Морейра, который забил один из голов в этом матче и получил самую высокую оценку – 8,7.

Оценки матча ПСЖ – Лион

Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Лион Илья Забарный ПСЖ - Лион оценки
Дмитрий Олийченко
