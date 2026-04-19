Только 7 раз в ХХІ веке Бавария не выигрывала титул чемпиона Германии
Вспомним команды, которым удавалось отобрать у мюнхенцев чемпионство
Бавария в 35-й раз в своей истории стала чемпионом Бундеслиги.
Мюнхенцы являются тотальным гегемоном германского футбола. В XXI веке только 7 раз Бавария не смогла выиграть Бундеслигу.
Вспомним команды, которым удавалось отбирать у Баварии золотые медали в этом столетии.
Команды, кроме Баварии, выигрывавших Бундеслигу в XXI веке
- 2002 – Боруссия Дортмунд
- 2004 – Вердер
- 2007 – Штутгарт
- 2009 – Вольфсбург
- 2011 – Боруссия Дортмунд
- 2012 – Боруссия Дортмунд
- 2024 – Байер
