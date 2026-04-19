  4. Только 7 раз в ХХІ веке Бавария не выигрывала титул чемпиона Германии
19 апреля 2026, 22:02
296
0

Только 7 раз в ХХІ веке Бавария не выигрывала титул чемпиона Германии

Вспомним команды, которым удавалось отобрать у мюнхенцев чемпионство

19 апреля 2026, 22:02 |
296
0
Только 7 раз в ХХІ веке Бавария не выигрывала титул чемпиона Германии
Бавария в 35-й раз в своей истории стала чемпионом Бундеслиги.

Мюнхенцы являются тотальным гегемоном германского футбола. В XXI веке только 7 раз Бавария не смогла выиграть Бундеслигу.

Вспомним команды, которым удавалось отбирать у Баварии золотые медали в этом столетии.

Команды, кроме Баварии, выигрывавших Бундеслигу в XXI веке

  • 2002 – Боруссия Дортмунд
  • 2004 – Вердер
  • 2007 – Штутгарт
  • 2009 – Вольфсбург
  • 2011 – Боруссия Дортмунд
  • 2012 – Боруссия Дортмунд
  • 2024 – Байер
