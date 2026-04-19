Фатальная минута. Упущенная победа Трабзонспора, Зубков без гола

В воскресенье, 19 апреля, был проведен поединок между клубами «Трабзоспор» и «Истанбул Башакшехир» в 30 туре чемпионата Турции.

Домашний поединок на «Папара Парк» с первых минут начал украинец Александр Зубков, который пользуется доверием тренера «Трабзонспора».

Нули на табло держались долгое время. Первый гол болельщики увидели на 73-й минуте, и, к их радости, его забила именно их команда.

«Трабзонспор» пропустил в концовке встречи и упустил победу – 1:1.

Александр не был причастен к неудаче под занавес матча, поскольку был заменён на 82-й минуте.

Чемпионат Турции. 30-й тур, 19 апреля

«Трабзонспор» – «Истанбул Башакшехир» – 1:1

Голы: Фелипе Аугусто, 73 – Зельке, 90+3

