Фатальная минута. Упущенная победа Трабзонспора, Зубков без гола
Команда украинца упустила победу на последних секундах
В воскресенье, 19 апреля, был проведен поединок между клубами «Трабзоспор» и «Истанбул Башакшехир» в 30 туре чемпионата Турции.
Домашний поединок на «Папара Парк» с первых минут начал украинец Александр Зубков, который пользуется доверием тренера «Трабзонспора».
Нули на табло держались долгое время. Первый гол болельщики увидели на 73-й минуте, и, к их радости, его забила именно их команда.
«Трабзонспор» пропустил в концовке встречи и упустил победу – 1:1.
Александр не был причастен к неудаче под занавес матча, поскольку был заменён на 82-й минуте.
Чемпионат Турции. 30-й тур, 19 апреля
«Трабзонспор» – «Истанбул Башакшехир» – 1:1
Голы: Фелипе Аугусто, 73 – Зельке, 90+3
