Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фатальная минута. Упущенная победа Трабзонспора, Зубков без гола
Чемпионат Турции
Трабзонспор
19.04.2026 20:00 – FT 1 : 1
Истанбул Башакшехир
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
19 апреля 2026, 22:07 | Обновлено 19 апреля 2026, 22:14
310
1

Фатальная минута. Упущенная победа Трабзонспора, Зубков без гола

Команда украинца упустила победу на последних секундах

19 апреля 2026, 22:07 | Обновлено 19 апреля 2026, 22:14
310
1 Comments
Фатальная минута. Упущенная победа Трабзонспора, Зубков без гола
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 апреля, был проведен поединок между клубами «Трабзоспор» и «Истанбул Башакшехир» в 30 туре чемпионата Турции.

Домашний поединок на «Папара Парк» с первых минут начал украинец Александр Зубков, который пользуется доверием тренера «Трабзонспора».

Нули на табло держались долгое время. Первый гол болельщики увидели на 73-й минуте, и, к их радости, его забила именно их команда.

«Трабзонспор» пропустил в концовке встречи и упустил победу – 1:1.

Александр не был причастен к неудаче под занавес матча, поскольку был заменён на 82-й минуте.

Чемпионат Турции. 30-й тур, 19 апреля

«Трабзонспор» – «Истанбул Башакшехир» – 1:1

Голы: Фелипе Аугусто, 73 – Зельке, 90+3

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Трабзонспор чемпионат Турции по футболу стартовые составы Александр Зубков Истанбул Башакшехир Арсений Батагов Фелипе Аугусто
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Лошари. У другій грі поспіль не втримують перемогу... Так би вже Фенербахче обійшли і скоротили до 2 очок відставання від Галатасараю...
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем