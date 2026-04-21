Кто на первом? Турнирная таблица чемпионата Турции после 30-го тура
В чемпионате Турции с 17 по 20 апреля были сыграны матчи 30-го тура.
«Галатасарай» в статусе лидера чемпионата одержал минимальную выездную победу над клубом «Генчлербирлиги» – 2:1.
Ближайший преследователь – «Фенербахче» – потерял очки в матче с «Ризеспором» (2:2).
«Трабзонспор» с украинцем Александром Зубковым не удержал победный результат в игре против «Истанбула Башакшехир» (1:1).
Чемпионат Турции. 30-й тур, 17–20 апреля
«Фенербахче» – «Ризеспор» – 2:2
Голы: Талиска, 80 (пен.), Актюркоглу, 86 – Сове, 47, Саньян, 90+8
Удаление: Акайдын, 72
«Антальяспор» – «Коньяспор» – 0:2
Голы: Гонсалвеш, 56, Ибрагимоглу, 90+6
«Фатих» Карагюмрюк – «Эюпспор» – 1:2
Голы: Сержиньо, 16 – Краневиттер, 39 (автогол), Ленговски, 44
Удаление: Яшар, 78
«Коджаэлиспор» – «Гезтепе» – 1:1
Голы: Дурсун, 90+8 (пен.) – Жандерсон, 3
Удаление: Шоу, 77
«Генчлербирлиги» – «Галатасарай» – 1:2
Голы: Ньянг, 66 – Икарди, 2, Акгюн, 35
«Касымпаша» – «Аланьяспор» – 1:0
Гол: Кахведжи, 60
«Самсунспор» – «Бешикташ» – 2:1
Голы: Хольсе, 50, Кулибали, 56 – Асллани, 90+1 (пен.)
«Трабзонспор» – «Истанбул Башакшехир» – 1:1
Голы: Фелипе Аугусто, 73 – Зельке, 90+3
«Газиантеп» – «Кайсериспор» – 3:0
Голы: Байо, 25, Аит Беннассер, 45+1 (автогол), Сореску, 80 (пен.)
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|30
|22
|5
|3
|69 - 23
|26.04.26 20:00 Галатасарай - Фенербахче18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор08.04.26 Гёзтепе 1:3 Галатасарай04.04.26 Трабзонспор 2:1 Галатасарай14.03.26 Галатасарай 3:0 Истанбул Башакшехир
|71
|2
|Фенербахче
|30
|19
|10
|1
|68 - 30
|26.04.26 20:00 Галатасарай - Фенербахче17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ17.03.26 Фенербахче 4:1 Газиантеп13.03.26 Карагюмрюк 2:0 Фенербахче
|67
|3
|Трабзонспор
|30
|19
|8
|3
|57 - 32
|27.04.26 20:00 Коньяспор - Трабзонспор19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор04.04.26 Трабзонспор 2:1 Галатасарай18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор14.03.26 Трабзонспор 1:0 Ризеспор
|65
|4
|Бешикташ
|30
|16
|7
|7
|54 - 36
|27.04.26 20:00 Бешикташ - Карагюмрюк19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ19.03.26 Бешикташ 2:1 Касымпаша15.03.26 Генчлербирлиги 0:2 Бешикташ
|55
|5
|Истанбул Башакшехир
|30
|13
|9
|8
|48 - 31
|24.04.26 20:00 Истанбул Башакшехир - Касымпаша19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор14.03.26 Галатасарай 3:0 Истанбул Башакшехир
|48
|6
|Гёзтепе
|30
|12
|12
|6
|37 - 27
|25.04.26 20:00 Гёзтепе - Антальяспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша08.04.26 Гёзтепе 1:3 Галатасарай04.04.26 Генчлербирлиги 0:2 Гёзтепе14.03.26 Гёзтепе 2:2 Аланьяспор
|48
|7
|Самсунспор
|30
|10
|12
|8
|36 - 39
|27.04.26 17:00 Аланьяспор - Самсунспор19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор09.04.26 Ризеспор 4:1 Самсунспор05.04.26 Самсунспор 2:2 Коньяспор15.03.26 Самсунспор 2:1 Кайсериспор
|42
|8
|Ризеспор
|30
|9
|10
|11
|41 - 42
|25.04.26 17:00 Кайсериспор - Ризеспор17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп09.04.26 Ризеспор 4:1 Самсунспор05.04.26 Карагюмрюк 2:1 Ризеспор14.03.26 Трабзонспор 1:0 Ризеспор
|37
|9
|Коньяспор
|30
|9
|10
|11
|38 - 41
|27.04.26 20:00 Коньяспор - Трабзонспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк05.04.26 Самсунспор 2:2 Коньяспор19.03.26 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги14.03.26 Коджаелиспор 1:2 Коньяспор
|37
|10
|Газиантеп
|30
|9
|10
|11
|41 - 49
|25.04.26 14:30 Эюпспор - Газиантеп20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор17.03.26 Фенербахче 4:1 Газиантеп13.03.26 Антальяспор 1:4 Газиантеп
|37
|11
|Коджаелиспор
|30
|9
|9
|12
|25 - 34
|26.04.26 14:30 Генчлербирлиги - Коджаелиспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор14.03.26 Коджаелиспор 1:2 Коньяспор
|36
|12
|Аланьяспор
|30
|6
|15
|9
|35 - 35
|27.04.26 17:00 Аланьяспор - Самсунспор19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор14.03.26 Гёзтепе 2:2 Аланьяспор
|33
|13
|Касымпаша
|30
|7
|10
|13
|29 - 41
|24.04.26 20:00 Истанбул Башакшехир - Касымпаша19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор19.03.26 Бешикташ 2:1 Касымпаша15.03.26 Касымпаша 1:0 Эюпспор
|31
|14
|Антальяспор
|30
|7
|7
|16
|30 - 49
|25.04.26 20:00 Гёзтепе - Антальяспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор13.03.26 Антальяспор 1:4 Газиантеп
|28
|15
|Генчлербирлиги
|30
|6
|7
|17
|29 - 44
|26.04.26 14:30 Генчлербирлиги - Коджаелиспор18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги04.04.26 Генчлербирлиги 0:2 Гёзтепе19.03.26 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги15.03.26 Генчлербирлиги 0:2 Бешикташ
|25
|16
|Эюпспор
|30
|6
|7
|17
|22 - 44
|25.04.26 14:30 Эюпспор - Газиантеп18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор15.03.26 Касымпаша 1:0 Эюпспор
|25
|17
|Кайсериспор
|30
|4
|11
|15
|21 - 57
|25.04.26 17:00 Кайсериспор - Ризеспор20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор19.03.26 Кайсериспор 1:0 Карагюмрюк15.03.26 Самсунспор 2:1 Кайсериспор
|23
|18
|Карагюмрюк
|30
|5
|5
|20
|27 - 53
|27.04.26 20:00 Бешикташ - Карагюмрюк18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк05.04.26 Карагюмрюк 2:1 Ризеспор19.03.26 Кайсериспор 1:0 Карагюмрюк13.03.26 Карагюмрюк 2:0 Фенербахче
|20
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
