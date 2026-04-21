Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто на первом? Турнирная таблица чемпионата Турции после 30-го тура
Чемпионат Турции
Фенербахче
17.04.2026 20:00 – FT 2 : 2
Ризеспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
21 апреля 2026, 13:33 | Обновлено 21 апреля 2026, 13:42
В чемпионате Турции с 17 по 20 апреля были сыграны матчи 30-го тура.

«Галатасарай» в статусе лидера чемпионата одержал минимальную выездную победу над клубом «Генчлербирлиги» – 2:1.

Ближайший преследователь – «Фенербахче» – потерял очки в матче с «Ризеспором» (2:2).

«Трабзонспор» с украинцем Александром Зубковым не удержал победный результат в игре против «Истанбула Башакшехир» (1:1).

Чемпионат Турции. 30-й тур, 17–20 апреля

«Фенербахче» – «Ризеспор» – 2:2

Голы: Талиска, 80 (пен.), Актюркоглу, 86 – Сове, 47, Саньян, 90+8

Удаление: Акайдын, 72

«Антальяспор» – «Коньяспор» – 0:2

Голы: Гонсалвеш, 56, Ибрагимоглу, 90+6

«Фатих» Карагюмрюк – «Эюпспор» – 1:2

Голы: Сержиньо, 16 – Краневиттер, 39 (автогол), Ленговски, 44

Удаление: Яшар, 78

«Коджаэлиспор» – «Гезтепе» – 1:1

Голы: Дурсун, 90+8 (пен.) – Жандерсон, 3

Удаление: Шоу, 77

«Генчлербирлиги» – «Галатасарай» – 1:2

Голы: Ньянг, 66 – Икарди, 2, Акгюн, 35

«Касымпаша» – «Аланьяспор» – 1:0

Гол: Кахведжи, 60

«Самсунспор» – «Бешикташ» – 2:1

Голы: Хольсе, 50, Кулибали, 56 – Асллани, 90+1 (пен.)

«Трабзонспор» – «Истанбул Башакшехир» – 1:1

Голы: Фелипе Аугусто, 73 – Зельке, 90+3

«Газиантеп» – «Кайсериспор» – 3:0

Голы: Байо, 25, Аит Беннассер, 45+1 (автогол), Сореску, 80 (пен.)

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 30 22 5 3 69 - 23 26.04.26 20:00 Галатасарай - Фенербахче18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор08.04.26 Гёзтепе 1:3 Галатасарай04.04.26 Трабзонспор 2:1 Галатасарай14.03.26 Галатасарай 3:0 Истанбул Башакшехир 71
2 Фенербахче 30 19 10 1 68 - 30 26.04.26 20:00 Галатасарай - Фенербахче17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ17.03.26 Фенербахче 4:1 Газиантеп13.03.26 Карагюмрюк 2:0 Фенербахче 67
3 Трабзонспор 30 19 8 3 57 - 32 27.04.26 20:00 Коньяспор - Трабзонспор19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор04.04.26 Трабзонспор 2:1 Галатасарай18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор14.03.26 Трабзонспор 1:0 Ризеспор 65
4 Бешикташ 30 16 7 7 54 - 36 27.04.26 20:00 Бешикташ - Карагюмрюк19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ19.03.26 Бешикташ 2:1 Касымпаша15.03.26 Генчлербирлиги 0:2 Бешикташ 55
5 Истанбул Башакшехир 30 13 9 8 48 - 31 24.04.26 20:00 Истанбул Башакшехир - Касымпаша19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор14.03.26 Галатасарай 3:0 Истанбул Башакшехир 48
6 Гёзтепе 30 12 12 6 37 - 27 25.04.26 20:00 Гёзтепе - Антальяспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша08.04.26 Гёзтепе 1:3 Галатасарай04.04.26 Генчлербирлиги 0:2 Гёзтепе14.03.26 Гёзтепе 2:2 Аланьяспор 48
7 Самсунспор 30 10 12 8 36 - 39 27.04.26 17:00 Аланьяспор - Самсунспор19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор09.04.26 Ризеспор 4:1 Самсунспор05.04.26 Самсунспор 2:2 Коньяспор15.03.26 Самсунспор 2:1 Кайсериспор 42
8 Ризеспор 30 9 10 11 41 - 42 25.04.26 17:00 Кайсериспор - Ризеспор17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп09.04.26 Ризеспор 4:1 Самсунспор05.04.26 Карагюмрюк 2:1 Ризеспор14.03.26 Трабзонспор 1:0 Ризеспор 37
9 Коньяспор 30 9 10 11 38 - 41 27.04.26 20:00 Коньяспор - Трабзонспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк05.04.26 Самсунспор 2:2 Коньяспор19.03.26 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги14.03.26 Коджаелиспор 1:2 Коньяспор 37
10 Газиантеп 30 9 10 11 41 - 49 25.04.26 14:30 Эюпспор - Газиантеп20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор17.03.26 Фенербахче 4:1 Газиантеп13.03.26 Антальяспор 1:4 Газиантеп 37
11 Коджаелиспор 30 9 9 12 25 - 34 26.04.26 14:30 Генчлербирлиги - Коджаелиспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор14.03.26 Коджаелиспор 1:2 Коньяспор 36
12 Аланьяспор 30 6 15 9 35 - 35 27.04.26 17:00 Аланьяспор - Самсунспор19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор14.03.26 Гёзтепе 2:2 Аланьяспор 33
13 Касымпаша 30 7 10 13 29 - 41 24.04.26 20:00 Истанбул Башакшехир - Касымпаша19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор19.03.26 Бешикташ 2:1 Касымпаша15.03.26 Касымпаша 1:0 Эюпспор 31
14 Антальяспор 30 7 7 16 30 - 49 25.04.26 20:00 Гёзтепе - Антальяспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор13.03.26 Антальяспор 1:4 Газиантеп 28
15 Генчлербирлиги 30 6 7 17 29 - 44 26.04.26 14:30 Генчлербирлиги - Коджаелиспор18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги04.04.26 Генчлербирлиги 0:2 Гёзтепе19.03.26 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги15.03.26 Генчлербирлиги 0:2 Бешикташ 25
16 Эюпспор 30 6 7 17 22 - 44 25.04.26 14:30 Эюпспор - Газиантеп18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор15.03.26 Касымпаша 1:0 Эюпспор 25
17 Кайсериспор 30 4 11 15 21 - 57 25.04.26 17:00 Кайсериспор - Ризеспор20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор19.03.26 Кайсериспор 1:0 Карагюмрюк15.03.26 Самсунспор 2:1 Кайсериспор 23
18 Карагюмрюк 30 5 5 20 27 - 53 27.04.26 20:00 Бешикташ - Карагюмрюк18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк05.04.26 Карагюмрюк 2:1 Ризеспор19.03.26 Кайсериспор 1:0 Карагюмрюк13.03.26 Карагюмрюк 2:0 Фенербахче 20
Полная таблица

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Модибо Саньян (Ризеспор).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Фенербахче), асcист Энтони Мусаба.
80’
ГОЛ ! С пенальти забил Андерсон Талиска (Фенербахче).
72’
Самет Акайдин (Ризеспор) получает красную карточку.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Али Сове (Ризеспор), асcист Валентин Михэйлэ.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем