  4. ПСЖ создал интригу. Турнирная таблица чемпионата Франции после 30-го тура
Франция
20 апреля 2026, 20:17 | Обновлено 20 апреля 2026, 20:20
С 17 по 19 апреля прошел матчи Лиги 1

С 17 по 19 апреля были сыграны матчи 30-го тура французской Лиги 1.

Центральный поединок между ПСЖ и «Лионом» завершился неожиданной победой «ткачей». Парижане вместе с Ильей Забарным пропустили два мяча в первом тайме и так и не сумели прийти в себя – 1:2.

«Ланс» перестрелял дома «Тулузу», оформив камбэк после провального тайма (3:2).

Близок к неудаче был «Монако», однако «монегаски» вовремя взяли себя в руки: ничья с «Осером» – 2:2.

«Лилль» и «Ницца» не смогли забить ни одного мяча, поэтому матч завершился без победителя (0:0).

Лига 1. 30-й тур, 17-19 апреля

«Ланс» – «Тулуза» – 3:2

Голы: Абдулхамид, 61, Томассон, 67, Ганю, 90+1 – Кассерес, 6, Кумбасса, 13

Удаление: Гбоя, 17

«Лорьян» – «Марсель» – 2:0

Голы: Кацерис, 28, Дьенг, 58

«Анже» – «Гавр» – 1:1

Голы: Питер, 28 – Буфаль, 13

Удаление: Санганте, 75

«Лилль» – «Ницца» – 0:0

«Монако» – «Осер» – 2:2

Голы: Фати, 56, Балогун, 59 (пен.) – Дануа, 11, Синайоко, 33

«Мец» – «Париж» – 1:3

Голы: Квилитая, 31 – Гори, 21, Отавио, 69, Кеббаль, 89

«Нант» – «Брест» – 1:1

Голы: Мостафа, 9 – Шардонне, 90+5

Удаление: Ассумани, 65

«Страсбург» – «Ренн» – 0:3

Голы: Леполь, 20, Эмболо, 50, Аль-Тамари, 52

ПСЖ –«Лион» – 1:2

Голы: Кварацхелия, 90+4 – Эндрик, 6, Морейра, 18

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 28 20 3 5 62 - 25 22.04.26 20:00 ПСЖ - Нант19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ 63
2 Ланс 29 20 2 7 57 - 29 24.04.26 21:45 Брест - Ланс17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза04.04.26 Лилль 3:0 Ланс20.03.26 Ланс 5:1 Анже14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс08.03.26 Ланс 3:0 Мец 62
3 Лион 30 16 6 8 45 - 30 25.04.26 16:00 Лион - Осер19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Анже 0:0 Лион22.03.26 Лион 1:2 Монако15.03.26 Гавр 0:0 Лион 54
4 Лилль 30 16 6 8 49 - 34 26.04.26 18:15 ФК Париж - Лилль18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль04.04.26 Лилль 3:0 Ланс22.03.26 Марсель 1:2 Лилль15.03.26 Ренн 1:2 Лилль 54
5 Ренн 30 15 8 7 52 - 41 26.04.26 18:15 Ренн - Нант19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн11.04.26 Ренн 2:1 Анже04.04.26 Брест 3:4 Ренн22.03.26 Ренн 0:0 Мец15.03.26 Ренн 1:2 Лилль 53
6 Марсель 30 16 4 10 58 - 40 26.04.26 21:45 Марсель - Ницца18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Монако 2:1 Марсель22.03.26 Марсель 1:2 Лилль13.03.26 Марсель 1:0 Осер 52
7 Монако 30 15 5 10 52 - 45 25.04.26 22:05 Тулуза - Монако19.04.26 Монако 2:2 Осер10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Монако 2:1 Марсель22.03.26 Лион 1:2 Монако14.03.26 Монако 2:0 Брест 50
8 Страсбург 29 12 7 10 46 - 37 26.04.26 16:00 Лорьян - Страсбург19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца22.03.26 Нант 2:3 Страсбург15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж07.03.26 Осер 0:0 Страсбург 43
9 Лорьян 30 10 11 9 40 - 44 26.04.26 16:00 Лорьян - Страсбург18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс 41
10 ФК Париж 30 9 11 10 40 - 46 26.04.26 18:15 ФК Париж - Лилль19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж 38
11 Тулуза 30 10 7 13 41 - 42 25.04.26 22:05 Тулуза - Монако17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян15.03.26 Мец 3:4 Тулуза 37
12 Брест 29 10 7 12 38 - 44 24.04.26 21:45 Брест - Ланс19.04.26 Нант 1:1 Брест04.04.26 Брест 3:4 Ренн21.03.26 Осер 3:0 Брест14.03.26 Монако 2:0 Брест08.03.26 Брест 2:0 Гавр 37
13 Анже 30 9 7 14 26 - 40 25.04.26 20:00 Анже - ПСЖ18.04.26 Анже 1:1 Гавр11.04.26 Ренн 2:1 Анже05.04.26 Анже 0:0 Лион20.03.26 Ланс 5:1 Анже14.03.26 Анже 0:2 Ницца 34
14 Гавр 30 6 12 12 25 - 38 26.04.26 18:15 Гавр - Мец18.04.26 Анже 1:1 Гавр12.04.26 Ницца 1:1 Гавр05.04.26 Гавр 1:1 Осер22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр15.03.26 Гавр 0:0 Лион 30
15 Ницца 30 7 8 15 34 - 56 26.04.26 21:45 Марсель - Ницца18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Ницца 1:1 Гавр04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ14.03.26 Анже 0:2 Ницца 29
16 Осер 30 5 10 15 25 - 39 25.04.26 16:00 Лион - Осер19.04.26 Монако 2:2 Осер11.04.26 Осер 0:0 Нант05.04.26 Гавр 1:1 Осер21.03.26 Осер 3:0 Брест13.03.26 Марсель 1:0 Осер 25
17 Нант 29 4 8 17 25 - 46 22.04.26 20:00 ПСЖ - Нант19.04.26 Нант 1:1 Брест11.04.26 Осер 0:0 Нант05.04.26 Мец 0:0 Нант22.03.26 Нант 2:3 Страсбург07.03.26 Нант 0:1 Анже 20
18 Мец 30 3 6 21 27 - 66 26.04.26 18:15 Гавр - Мец19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Мец 0:0 Нант22.03.26 Ренн 0:0 Мец15.03.26 Мец 3:4 Тулуза 15
Полная таблица

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Аль-Тамари (Ренн), асcист Людовик Блас.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Ренн), асcист Эстебан Леполь.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Эстебан Леполь (Ренн), асcист Себастьян Шиманьски.
Игрок сборной Украины будет вынужден покинуть чемпионат Франции
Забарного разнесли во Франции и сравнили с дорогим украинцем
Во Франции оценили игру Забарного после сенсационного поражения ПСЖ
Андрей Витренко
