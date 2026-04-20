ПСЖ создал интригу. Турнирная таблица чемпионата Франции после 30-го тура

С 17 по 19 апреля были сыграны матчи 30-го тура французской Лиги 1.

Центральный поединок между ПСЖ и «Лионом» завершился неожиданной победой «ткачей». Парижане вместе с Ильей Забарным пропустили два мяча в первом тайме и так и не сумели прийти в себя – 1:2.

«Ланс» перестрелял дома «Тулузу», оформив камбэк после провального тайма (3:2).

Близок к неудаче был «Монако», однако «монегаски» вовремя взяли себя в руки: ничья с «Осером» – 2:2.

«Лилль» и «Ницца» не смогли забить ни одного мяча, поэтому матч завершился без победителя (0:0).

Лига 1. 30-й тур, 17-19 апреля

«Ланс» – «Тулуза» – 3:2

Голы: Абдулхамид, 61, Томассон, 67, Ганю, 90+1 – Кассерес, 6, Кумбасса, 13

Удаление: Гбоя, 17

«Лорьян» – «Марсель» – 2:0

Голы: Кацерис, 28, Дьенг, 58

«Анже» – «Гавр» – 1:1

Голы: Питер, 28 – Буфаль, 13

Удаление: Санганте, 75

«Лилль» – «Ницца» – 0:0

«Монако» – «Осер» – 2:2

Голы: Фати, 56, Балогун, 59 (пен.) – Дануа, 11, Синайоко, 33

«Мец» – «Париж» – 1:3

Голы: Квилитая, 31 – Гори, 21, Отавио, 69, Кеббаль, 89

«Нант» – «Брест» – 1:1

Голы: Мостафа, 9 – Шардонне, 90+5

Удаление: Ассумани, 65

«Страсбург» – «Ренн» – 0:3

Голы: Леполь, 20, Эмболо, 50, Аль-Тамари, 52

ПСЖ –«Лион» – 1:2

Голы: Кварацхелия, 90+4 – Эндрик, 6, Морейра, 18

Турнирная таблица: