ПСЖ создал интригу. Турнирная таблица чемпионата Франции после 30-го тура
С 17 по 19 апреля были сыграны матчи 30-го тура французской Лиги 1.
Центральный поединок между ПСЖ и «Лионом» завершился неожиданной победой «ткачей». Парижане вместе с Ильей Забарным пропустили два мяча в первом тайме и так и не сумели прийти в себя – 1:2.
«Ланс» перестрелял дома «Тулузу», оформив камбэк после провального тайма (3:2).
Близок к неудаче был «Монако», однако «монегаски» вовремя взяли себя в руки: ничья с «Осером» – 2:2.
«Лилль» и «Ницца» не смогли забить ни одного мяча, поэтому матч завершился без победителя (0:0).
Лига 1. 30-й тур, 17-19 апреля
«Ланс» – «Тулуза» – 3:2
Голы: Абдулхамид, 61, Томассон, 67, Ганю, 90+1 – Кассерес, 6, Кумбасса, 13
Удаление: Гбоя, 17
«Лорьян» – «Марсель» – 2:0
Голы: Кацерис, 28, Дьенг, 58
«Анже» – «Гавр» – 1:1
Голы: Питер, 28 – Буфаль, 13
Удаление: Санганте, 75
«Лилль» – «Ницца» – 0:0
«Монако» – «Осер» – 2:2
Голы: Фати, 56, Балогун, 59 (пен.) – Дануа, 11, Синайоко, 33
«Мец» – «Париж» – 1:3
Голы: Квилитая, 31 – Гори, 21, Отавио, 69, Кеббаль, 89
«Нант» – «Брест» – 1:1
Голы: Мостафа, 9 – Шардонне, 90+5
Удаление: Ассумани, 65
«Страсбург» – «Ренн» – 0:3
Голы: Леполь, 20, Эмболо, 50, Аль-Тамари, 52
ПСЖ –«Лион» – 1:2
Голы: Кварацхелия, 90+4 – Эндрик, 6, Морейра, 18
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|28
|20
|3
|5
|62 - 25
|22.04.26 20:00 ПСЖ - Нант19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ
|63
|2
|Ланс
|29
|20
|2
|7
|57 - 29
|24.04.26 21:45 Брест - Ланс17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза04.04.26 Лилль 3:0 Ланс20.03.26 Ланс 5:1 Анже14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс08.03.26 Ланс 3:0 Мец
|62
|3
|Лион
|30
|16
|6
|8
|45 - 30
|25.04.26 16:00 Лион - Осер19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Анже 0:0 Лион22.03.26 Лион 1:2 Монако15.03.26 Гавр 0:0 Лион
|54
|4
|Лилль
|30
|16
|6
|8
|49 - 34
|26.04.26 18:15 ФК Париж - Лилль18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль04.04.26 Лилль 3:0 Ланс22.03.26 Марсель 1:2 Лилль15.03.26 Ренн 1:2 Лилль
|54
|5
|Ренн
|30
|15
|8
|7
|52 - 41
|26.04.26 18:15 Ренн - Нант19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн11.04.26 Ренн 2:1 Анже04.04.26 Брест 3:4 Ренн22.03.26 Ренн 0:0 Мец15.03.26 Ренн 1:2 Лилль
|53
|6
|Марсель
|30
|16
|4
|10
|58 - 40
|26.04.26 21:45 Марсель - Ницца18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Монако 2:1 Марсель22.03.26 Марсель 1:2 Лилль13.03.26 Марсель 1:0 Осер
|52
|7
|Монако
|30
|15
|5
|10
|52 - 45
|25.04.26 22:05 Тулуза - Монако19.04.26 Монако 2:2 Осер10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Монако 2:1 Марсель22.03.26 Лион 1:2 Монако14.03.26 Монако 2:0 Брест
|50
|8
|Страсбург
|29
|12
|7
|10
|46 - 37
|26.04.26 16:00 Лорьян - Страсбург19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца22.03.26 Нант 2:3 Страсбург15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж07.03.26 Осер 0:0 Страсбург
|43
|9
|Лорьян
|30
|10
|11
|9
|40 - 44
|26.04.26 16:00 Лорьян - Страсбург18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс
|41
|10
|ФК Париж
|30
|9
|11
|10
|40 - 46
|26.04.26 18:15 ФК Париж - Лилль19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж
|38
|11
|Тулуза
|30
|10
|7
|13
|41 - 42
|25.04.26 22:05 Тулуза - Монако17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян15.03.26 Мец 3:4 Тулуза
|37
|12
|Брест
|29
|10
|7
|12
|38 - 44
|24.04.26 21:45 Брест - Ланс19.04.26 Нант 1:1 Брест04.04.26 Брест 3:4 Ренн21.03.26 Осер 3:0 Брест14.03.26 Монако 2:0 Брест08.03.26 Брест 2:0 Гавр
|37
|13
|Анже
|30
|9
|7
|14
|26 - 40
|25.04.26 20:00 Анже - ПСЖ18.04.26 Анже 1:1 Гавр11.04.26 Ренн 2:1 Анже05.04.26 Анже 0:0 Лион20.03.26 Ланс 5:1 Анже14.03.26 Анже 0:2 Ницца
|34
|14
|Гавр
|30
|6
|12
|12
|25 - 38
|26.04.26 18:15 Гавр - Мец18.04.26 Анже 1:1 Гавр12.04.26 Ницца 1:1 Гавр05.04.26 Гавр 1:1 Осер22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр15.03.26 Гавр 0:0 Лион
|30
|15
|Ницца
|30
|7
|8
|15
|34 - 56
|26.04.26 21:45 Марсель - Ницца18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Ницца 1:1 Гавр04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ14.03.26 Анже 0:2 Ницца
|29
|16
|Осер
|30
|5
|10
|15
|25 - 39
|25.04.26 16:00 Лион - Осер19.04.26 Монако 2:2 Осер11.04.26 Осер 0:0 Нант05.04.26 Гавр 1:1 Осер21.03.26 Осер 3:0 Брест13.03.26 Марсель 1:0 Осер
|25
|17
|Нант
|29
|4
|8
|17
|25 - 46
|22.04.26 20:00 ПСЖ - Нант19.04.26 Нант 1:1 Брест11.04.26 Осер 0:0 Нант05.04.26 Мец 0:0 Нант22.03.26 Нант 2:3 Страсбург07.03.26 Нант 0:1 Анже
|20
|18
|Мец
|30
|3
|6
|21
|27 - 66
|26.04.26 18:15 Гавр - Мец19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Мец 0:0 Нант22.03.26 Ренн 0:0 Мец15.03.26 Мец 3:4 Тулуза
|15
